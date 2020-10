Interview «Kritik gibt es immer»: Die Kreuzlinger Hallenbadsanierung und der Erweiterungs-Neubau kosten fast zwei Millionen Franken mehr als erwartet Stadträtin Dorena Raggenbass erklärt und verteidigt im Interview die noch vor Baubeginn anfallenden Mehrkosten. Während auch die Baubewilligung noch auf sich warten lässt, muss nun das Stadtparlament einen Zusatzkredit bewilligen. Rahel Haag 08.10.2020, 17.32 Uhr

Das heutige Egelsee-Hallenbad braucht eine intensivere Sanierung als erwartet. Bild: Reto Martin

Haben Sie sich erschrocken, als Sie gesehen haben, wie hoch die Mehrkosten ausfallen?

Stadträtin Kreuzlingen Bild: Andrea Stalder

Ja, wir sind erschrocken. Wir bauen zwar nicht das erste Mal, dennoch gibt es bei solch grossen Projekten mit einem herausfordernden Sanierungsteil und einem Neubau immer wieder unvorhergesehene Überraschungen. Erst bei der vertieften Planung des Bauprojekts, nach der Volksabstimmung 2018, konnten die Baubereiche detailliert geprüft und berechnet werden. Die nun vorliegenden Baukosten sind mit 70 Prozent Bauvergaben abgestützt und geben uns die nötige Kostensicherheit, um mit dem Bau beginnen zu können, wenn der Gemeinderat dem Zusatzkredit zustimmt.

Alles in allem kostet der Ausbau des Thermalbads Egelsee neu über 38 Millionen Franken. Damit ist das Projekt am Ende teurer als jenes, das 2014 von den Stimmberechtigten abgelehnt worden ist.

Das ist korrekt. Aber die beiden Projekte kann man nicht miteinander vergleichen, da damals eine komplett andere Ausrichtung geplant war. Zudem wäre der gesamte Bau wohl auch bei diesem ersten Projekt teurer als berechnet ausgefallen.

Projekt wird insgesamt 1,9 Millionen Franken teurer als geplant Am 4. März 2018 bewilligten die Stimmbürger einen Kredit von insgesamt 35,5 Millionen Franken für die Sanierung des bestehenden Thermalbads Egelsee und einen Erweiterungsneubau. 2014 war ein erstes Projekt mit Kosten von 37 Millionen Franken an der Urne noch abgelehnt worden. Vergangene Woche informierte Stadträtin Dorena Raggenbass den Gemeinderat, dass Mehraufwände für die Entsorgung von Altlasten im Baugrund, für die Sanierung des bestehenden Bereichs sowie für brandschutztechnische Vorkehrungen einen Zusatzkredit von 1,7 Millionen Franken nötig machen. Der Stadtrat wird dem Gemeinderat im Dezember eine entsprechende Botschaft vorlegen. Zusätzlich hat die Sekundarschulbehörde Kreuzlingen einen Zusatzkredit über 200000 Franken in ihrer Finanzkompetenz bereits bewilligt. Mit dem Bau kann erst begonnen werden, wenn der Zusatzkredit der Stadt bewilligt ist und die Baubewilligung vorliegt. Man rechnet derzeit mit dem Spatenstich im Frühling 2021.

Unter anderem muss das Tragwerk erneuert werden. Ist das Egelsee aktuell überhaupt noch sicher?

Das Egelseebad ist sicher. Während der vertieften Prüfung – dazu gehört auch die Materialprüfung – hat sich aber gezeigt, dass der Stahlträger, der das Dach stützt, aufwendig saniert werden muss. Aktuell ist das Dach sehr leicht, da es kaum isoliert ist. Das führt gleichzeitig dazu, dass die Wärme entweicht. Entsprechend bleibt im Winter der Schnee nicht liegen und damit stellt auch die Schneelast kein Problem dar. Im Zuge der Sanierung wird das Dach besser isoliert und somit muss die Traglast statisch verbessert und abgesichert werden.

Gab es nichts, worauf man hätte verzichten können?

Während der Planungsphase wurde sehr wohl auf vieles im Neubau verzichtet und technisch wie auch räumlich optimiert. Aber in den Bereichen der Sanierung hätten Verzichte keinen Sinn gemacht. Ganz im Gegenteil: Dies hätte dann in den kommenden Jahren wesentlich höhere Unterhaltskosten generiert. Bei Sanierungen kommt vieles günstiger, wenn man es gleich angeht. Unser Ziel ist es, einen soliden und für die nächsten Generationen nachhaltigen Bau zu realisieren.

Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass der Baugrund belastet ist.

Dass der Baugrund des Erweiterungsbaus mit Kupferablagerungen belastet ist, war bereits bekannt. Entsprechend waren diese Kosten eingerechnet. In der weiteren Prüfung des Bodens mit Baggerschlitzen bis zur Tiefe des Aushubs wurde aber zusätzlicher belasteter Bauschutt gefunden. Die Kosten für dessen Entsorgung haben wir nun eingerechnet.

Blick in das heutige Hallenbad Bild: Reto Martin

Was stutzig macht: 2018 bewilligte das Stimmvolk für das Projekt einen Kredit über 35,5 Millionen Franken für das Projekt. Nun ist in der Mitteilung der Stadt die Rede von 36,29 Millionen Franken. Wie kommt das?

Der Kredit ist indexiert. Das bedeutet, dass der bewilligte Betrag um einen gewissen Anteil aufgestockt werden darf, sofern der Bau nicht sofort, sondern erst nach einigen Jahren in Angriff genommen wird. Der Anteil wird durch den Schweizerischen Baupreisindex festgelegt. Dieser lag zwischen August 2017 und August 2020 bei 3,1 Prozent. In unserem Fall beträgt die Indexierung somit gut 1,09 Millionen Franken.

Fürchten Sie Kritik?

Kritik gibt es immer und wir nehmen diese in unsere zukünftige Arbeitsweise und Planung mit auf. Grundsätzlich arbeiten wir in allen Bereichen transparent und haben in jeder Planungsphase über den Stand der Arbeiten und der Kosten informiert. Mit der offenen Kommunikation über die Mehrkosten stehen wir weiterhin zu unserem Projekt und den vorliegenden Baukosten. Deshalb wollen wir nicht bei der nachhaltigen Bauweise sparen.

Nachdem die Sekundarschulgemeinde einem Zusatzkredit von 200000 Franken zugestimmt hat, muss der Gemeinderat im Dezember noch über einen Zusatzkredit von 1,7 Millionen Franken befinden. Was würde geschehen, wenn der Gemeinderat nicht zustimmen würde?

Dann müssten wir das Projekt verändern. Dies würde vorwiegend die geplanten Angebote und Einrichtungen für die Familien- und Freizeitnutzung betreffen. Auch die nachhaltige Sanierung müsste in einigen Bereichen auf das Wesentliche reduziert werden. Das wäre sehr schade.

So soll der Neubau einst aussehen. Visualisierung: PD

Ende Dezember 2019 lag das Baugesuch öffentlich auf, es gab eine Einsprache. Konnte diese bereinigt werden?

Die Einsprache wird vom kantonalen Departement für Bau und Umwelt behandelt. Auf unsere Nachfrage beim Kanton hiess es, die Beantwortung sollte in den nächsten Wochen bei uns eintreffen. Dann stünde einer Baubewilligung nichts mehr im Weg.

Wann wird voraussichtlich der Spatenstich erfolgen?

Wir hoffen, dass der Zusatzkredit gesprochen und die Baubewilligung erteilt wird. Somit könnte der Spatenstich im ersten Quartal 2021 erfolgen.