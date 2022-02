Soll der Amriswiler Bahnhof videoüberwacht werden?

Umfrage Nach gewalttätigem Überfall: Wie stehen die Leute zu einer Videoüberwachung am Amriswiler Bahnhof? Mitte August wurde am Bahnhof Amriswil ein Jugendlicher von vier Personen überfallen und verprügelt. Die Mitte und die EVP Amriswil sammeln Unterschriften für eine Initiative, die eine Videoüberwachung in Amriswil regeln soll. In unserer Umfrage sagen Bürgerinnen und Bürger, was sie davon halten. Luca Hochreutener 17.02.2022, 17.00 Uhr

Hier wurde vor einem halben Jahr ein Teenager verprügelt und ausgeraubt. Bild: Manuel Nagel

Es ist kein schöner Vorfall, der sich vor einem halben Jahr beim Bahnhof bei den Veloständern ereignet hat. Ein 16-jähriger Amriswiler, der vom Training in Weinfelden nach Hause zurückkehrte, wurde an jenem Abend Opfer von vier Schlägern. Der Junge wurde von ihnen grundlos verprügelt. So hart, dass er anschliessend sogar in ärztliche Behandlung musste.

Beim Jugendlichen handelt es sich um den Sohn des Alt-Kantonsrats und Mitte-Politikers Markus Berner. Bei der Hauptversammlung der Mitte Amriswil am 7. Oktober konnte dieser seine Parteifreunde davon überzeugen, für die Ausarbeitung eines Initiativtexts zu stimmen. Die Initiative soll die Videoüberwachung auf öffentlichem Grund in Amriswil möglich machen.

Ziel übertroffen 440 Unterschriften wollten die Initianten von Die Mitte und EVP sammeln, um zu den geforderten 400 noch etwas «Spatzig» zu haben. Stand Donnerstagabend stehe man kurz vor 500, wie Benno Schildknecht, Präsident von Die Mitte Region Amriswil bekannt gibt. Kommenden Montag läuft die Sammelfrist ab, und das Initiativkomitee übergibt die Unterschriften an Stadtschreiber Roland Huser. (man)

In unserer Umfrage haben wir Passantinnen und Passanten in Amriswil befragt, was sie von einer solchen Massnahme halten. Dabei fällt auf: Zwischen den beiden Geschlechtern gibt es markante Unterschiede in der Einschätzung ihrer Sicherheit in der Stadt Amriswil.

Würde es insgesamt besser werden?

Natalia Gafner Bild: Luca Hochreutener

«Gewisse Orte in Amriswil würde ich in der Nacht auf jeden Fall meiden», sagt Natalia Gafner, «denn an einigen Orten treiben sich nach dem Eindunkeln manchmal dubiose Gestalten herum.» Dazu gehöre ihrer Meinung nach auch der Bahnhof. Auf die Frage, ob sie eine umfassende Videoüberwachung für eine wirksame Idee halte, antwortet sie: «Dadurch würde es am Bahnhof selbst vielleicht besser werden.»

«Nur stelle ich mir die Frage, ob sich die Gewalt dann nicht anderswohin verlagern würde.»

Es gäbe in Amriswil auch noch andere Plätze, an denen sie solche Straftaten wieder unbemerkt begehen könnten. Trotzdem würde sie die Initiative unterstützen. «Grundsätzlich wäre eine Videoüberwachung eine Hürde für die Täter», sagt sie. «Sie müssten sich dann erst einmal einen neuen Ort suchen.»

Thomas Girsberger hat von dem überfallenen Jugendlichen aus der Zeitung erfahren. Persönlich verunsichert habe ihn der Vorfall nicht.

Thomas Girsberger Bild: Luca Hochreutener

«Ich fühle mich immer noch sicher in Amriswil.»

Trotzdem hält er es für eine gute Idee, am Bahnhof Kameras zu installieren. «Ich bin dafür. Dadurch könnte man solche Straftaten künftig verhindern», sagt er. Bekäme er spontan die Möglichkeit, würde er die Initiative auch unterschreiben.

Als Frau sollte man in Begleitung sein

«Wir sind so gut wie nie am Bahnhof, deshalb kann man eigentlich nicht von Angst sprechen», erklärt Remo d'Incau. Von dem Vorfall habe er aber mitbekommen. «Es ist einfach keine gute Idee, alleine in der Nacht unterwegs zu sein», sagt seine Frau Lisbeth D'Incau. «Vor allem als Frau», fügt ihr Mann hinzu.

«In der Gruppe geht es noch, aber man sollte nie alleine unterwegs sein.»

Früher habe es dieses Problem eher in den grösseren Städten gegeben, heute sei es auch schon hier ein Problem, sagt sie. Das sei bedauerlich. Eine Videoüberwachung würden beide unterstützen, jedoch nur unter der Bedingung, dass die Kamera gute Bilder liefert. «Man sieht es oft bei Überwachungsvideos, dass die Bildqualität sehr schlecht ist. In dem Fall nütze es überhaupt nichts», so Remo D'Incau.

Nicht erst seit kurzem unsicher

Susanne Elsener Bild: Luca Hochreutener

«Es ist jetzt nicht wahnsinnig schön, nachts alleine am Bahnhof zu sein», sagt Susanne Elsener. «Aber das hätte ich auch schon vor zehn Jahren gesagt.» Der Vorfall vom August 2021 habe sie daher nicht wachgerüttelt.

«Durch solche Vorfälle werden meine Sorgen aber konkreter.»

Von der Initiative würde sie sich erhoffen, dass die Täter mehr Respekt davor hätten, eine Straftat zu begehen, wenn sie dabei gefilmt werden. «Dadurch könnte sich die Lage am Bahnhof verbessern», sagt sie. Sie würde die Initiative daher unterstützen.

Ähnlich sieht das auch Erika Wyden. «Ich parkiere immer extra auf der Seite des Gleises, auf der ich abends auch wieder aussteige», sagt sie. So müsse sie nach dem Eindunkeln nicht mehr durch die Unterführung laufen.

«Das ist nämlich sehr unangenehm in der Nacht.»

Sie könne sich zwar vorstellen, dass so eine Videoüberwachung Besserung bringen würde. «Ich finde es aber trotzdem schlimm, dass man mittlerweile überall Kameras installieren muss», sagt sie. Sie beobachte diese Entwicklung mit Sorge. «Meine Tochter ist Polizistin. Von ihr erfahre ich viel von solchen Fällen und womit sie es im Alltag so zu tun hat», erklärt sie. «Als meine Kinder noch jünger waren, hat man von solchen grundlosen Schlägereien nicht viel gehört. Vielleicht gab es das in der Stadt, aber hier bestimmt nicht.» Bezüglich der Initiative sei sie noch unentschlossen. Einerseits müssten solche Straftaten unbedingt verhindert werden. «Andererseits finde ich es nicht toll, dass mittlerweile fast alle öffentlichen Plätze überwacht werden», sagt sie.

Auch Nicht-Amriswiler würden Videoüberwachung unterstützen

Alexandra Frick Bild: Luca Hochreutener

Alexandra Frick kommt eigentlich aus Luzern, jedoch ist sie öfters in Amriswil unterwegs. Meldungen von solchen Schlägereien kenne sie von ihrer Heimatstadt. «Ich habe auch manchmal etwas Angst, wenn ich in der Nacht alleine draussen bin», sagt sie. Eine Videoüberwachung würde sie unterstützen. «Wenn die Kameras solche Leute wirklich abschrecken, finde ich es eine gute Idee.»

Ali Razai Bild: Luca Hochreutener

Ali Razai wohnt in Erlen, ist jedoch auch regelmässig am Bahnhof Amriswil. Er habe überhaupt keine negativen Erfahrungen in die Richtung gemacht. «Ja, klar fühle ich mich hier sicher», sagt er. Er habe von dem Vorfall nichts mitbekommen. Falls hier Kameras installiert würden, würde ihn das aber überhaupt nicht stören.