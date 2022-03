Arbeitgeber Arbon: Vortrag über Cyberkriminalität

Kriminalität «Jedes Unternehmen kann Ziel eines Hackerangriffs werden» Die Mitglieder der Arbeitgebervereinigung Region Arbon trafen sich zur 104. Generalversammlung am Freitag im Hotel Bad Horn. Andreas Plüer hielt ein Referat zu Cyberattacken und deren Folgen. Krisztina Scherrer 04.03.2022, 16.51 Uhr

Andreas Plüer hält an der Generalversammlung der Arbeitgebervereinigung Region Arbon ein Referat über Cyberattacken. Krisztina Scherrer

Was tun, wenn im Betrieb auf einmal nichts mehr funktioniert? Wenn weder Telefonate geführt noch Bestellungen entgegengenommen werden können, geschweige denn ein Computer geht? Andreas Plüer, Leiter des Bereichs «Digital Services» bei der EKT AG in Arbon, hat dies am eigenen Leibe erfahren. Er referierte im Rahmen der Generalversammlung der Arbeitgebervereinigung Region Arbon (AVA) über Cyberattacken und welche Vorkehrungen solche Angriffe erschweren können. Denn: «Angriffe verhindern kann man nicht», sagte er.