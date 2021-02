Krimi Podcastreihe «SeeUngeheuer»: Wahren Verbrechen in der Bodenseeregion auf der Spur Eine Leiche, die von einem Bären gefunden wird, ein totes Mädchen im Kinderbett oder ein politisch aufgewiegelter Totschlag. Darum geht es in der Podcastreihe «SeeUngeheuer» von Pia Wolf. Emil Keller 16.02.2021, 04.20 Uhr

In ihrem Podcast über wahre Verbrechen am Bodensee gedenkt Pia Wolf auch den Opfern, wie beim Zöllnermord beim Grenzübergang Klein Venedig in Kreuzlingen. Bild: Emil Keller

Im August 1970 wird ein 17-jähriger Jugendlicher, der in Kreuzlingen seine Lehre absolvierte, am helllichten Tag in der Konstanzer Innenstadt erschossen. Das Verbrechen ging als «Gammlermord» in die Lokalgeschichte ein, nachdem Politiker und Bürger einen Sommer über gegen herumlungernde Hippies gewettert hatten.

Obwohl Pia Wolf sich seit Jahren für wahre Verbrechen interessiert, kannte sie diesen Fall noch nicht, der sich praktisch direkt vor ihrer Haustür zugetragen hatte. Nur durch Zufall lief sie an der 50-Jahr-Gedenkfeier am Konstanzer Bätzleplatz vorbei und wurde so auf das Verbrechen aufmerksam. «Das zeigte mir, dass es auch in unserer Region spannende Kriminalfälle gibt und gab mir Motivation für meine erste Podcastfolge», erinnert sich die 27-Jährige.

Studium gab ihr den Ansporn

Das öffentliche Interesse für wahre Verbrechen scheint in den vergangenen Jahren stetig gestiegen zu sein, was sich an immer neuen Magazinen und Podcast-Serien zeigt, die sich dem Thema widmen. Dabei fiel Wolf auf, dass sich diese meist mit grossen, internationalen Kriminalfällen beschäftigen. «Für die Bodenseeregion schien es noch eine Marktlücke zu geben», bemerkte Wolf, die an der Universität Konstanz Literatur, Kunst und Medien studiert hat, was ihr den Ansporn gab, sich selbst einmal am Mikrofon zu versuchen. Mittlerweile ist die zehnte Folge im Kasten und auf den gängigen Podcast-Plattformen hat Wolf rund 500 regelmässige Hörerinnen und Hörer angesammelt.

Die idyllische Ferienregion bietet dabei keinen Mangel an berichtenswerten Kriminalfällen und so kommen im Podcast die Schattenseiten des Bodensees zum Vorschein. Wolf kann in ihrer Sendung auf Jahrzehnte von Verbrechen aus drei Ländern zurückgreifen.

«Der älteste Fall, den ich behandle, trug sich 1965 zu.»

Die Konstellation zwischen den drei Ländern Schweiz, Deutschland und Österreich trage immer wieder zu kuriosen Wendungen bei. Verbrecher könnten sich schnell über die Landesgrenzen absetzen oder Leichen würden plötzlich im Ausland angeschwemmt. «Obwohl sich die Ermittlungsmethoden zwischen den Ländern unterscheiden, funktioniert die Zusammenarbeit über die Grenzen erstaunlich gut», ist Wolf dabei aufgefallen.

Sich selbst vor Bösem bewahren

Sie selbst faszinieren dabei vor allem ungelöste Polizeifälle. «Über diese kann man herrlich diskutieren und über den Täter und die Motive spekulieren», sagt Wolf. Dass die Menschen allgemein fasziniert von Mord und Totschlag sind, hängt ihrer Meinung nach mit der Unbegreiflichkeit von solch bösen Taten zusammen.

«Einerseits will man nicht selbst zum Opfer eines Verbrechens werden, andererseits versucht man sich davor zu schützen, selbst zur Täterin oder zum Täter zu werden.»

Wolf ist sich bewusst, dass den Verbrecherinnen und Verbrechern sowie ihren Taten durch die unzähligen Berichte und Sendungen viel Platz in der Öffentlichkeit geboten wird. «Ich habe viel Empathie mit den Opfern», sagt Wolf. Sie räumt deshalb in ihren Folgen Zeit ein, um auch den Opfern und ihren Familien zu gedenken. Beim Zöllnermord am Grenzübergang Klein Venedig zum Beispiel waren zwei Familienväter einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. «Trotz aller Faszination darf man nicht vergessen, dass durch die Verbrechen reale Leben zerstört werden.»

Der Podcast «SeeUngeheuer» lässt sich auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts kostenlos abonnieren.