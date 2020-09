Kreuzlinger Wasserballer machen an der Sportlernacht alle nass

Der Meister-Pokal ist endlich wieder am Bodensee: Die Kreuzlinger Wasserballer feiern ihren ersten Titel seit 2013

Am Donnerstag hatten sich die Wasserballer des Schwimmclubs Kreuzlingen in einem hart umkämpften Spiel in Lugano den Schweizer Meistertitel gesichert. Die Feier folgte am Freitagabend im «Hörnli».