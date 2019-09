Kreuzlinger Stadthaus: Regelbauweise wäre sinnwidrig

Gleichzeitig mit der Mitteilung ihrer Fraktion lässt sich auch die FDP zur Initiative verlauten. Der Vorstand beobachte das Begehren «interessiert», befinde sich aber in keinerlei Verbindung dazu. Die Partei werde den Ausgang des Volksentscheides von 2016 respektieren. Ein Eingreifen in das aktuelle Geschehen sei verfrüht. Die FDP wolle das Resultat der Unterschriftensammlung abwarten. Je nach Ausgang und Gültigkeit der Initiative will man sich in die Diskussion einschalten.