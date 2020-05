Kreuzlinger Musikschulen werden sich nicht einig: Die Vereine blasen die geplante Hochzeit ab Die Jugendmusik Kreuzlingen und die Musikschule Kreuzlingen verzichten wegen Differenzen auf den angekündigten Zusammenschluss. Sie begründen dies mit Zielkonflikten. Martina Eggenberger Lenz 11.05.2020, 17.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Die Jugendmusik Kreuzlingen richtet den Unterricht auf ihr Blasorchester aus. Die Musikschule Kreuzlingen dient keinem spezifischen Ensemble zu - einer der Knackpunkte in den Zusammenschluss-Verhandlungen. (Bild: Donato Caspari)

Eigentlich hätte ihre Ehe in den vergangenen Wochen besiegelt werden sollen, von den Generalversammlungen der beiden Institutionen. Die Statuten des neuen gemeinsamen Vereins waren ausgearbeitet, alle Papiere lagen vor. Doch Braut und Bräutigam haben während der Verhandlungen über Monate gemerkt, dass sie vielleicht doch nicht so gut zusammen passen. Der Zusammenschluss der Musikschule Kreuzlingen und der Jugendmusik Kreuzlingen ist gescheitert. Mindestens vorerst.

Offiziell sprechen die beiden Parteien davon, dass sie das Zusammenschlussprojekt «im gegenseitigen Einvernehmen» sistiert hätten. Als Begründung wird angegeben, dass sich mit dem Wechsel in der Schulleitung der Musikschule Kreuzlingen im vergangenen Sommer die Voraussetzungen in verschiedener Hinsicht geändert hätten. Insbesondere für die organisatorischen Schlüsselfragen habe man innerhalb des ambitionierten Zeitplans noch keine Lösungen finden können.

Die Chemie zwischen den Leitern stimmt nicht mehr

Fakt ist: Letztes Jahr hat der Leiter der Musikschule, Stephan Frommer, seinen Job in Kreuzlingen aufgegeben und seit Sommer 2019 ist Martina Reichert am Ruder. Sie leitete vorher eine Musikschule in Illnau-Effretikon. Den Zusammenschluss initiiert hatten noch Stephan Frommer und Kai Kopp, der Leiter der Jugendmusik (JMK). Es ist ein offenes Geheimnis, dass die beiden gut miteinander klarkamen.

Mit dem Leitungswechsel habe der Wind gewechselt, sagen Vertreter der Jugendmusik. Präsident Ciril Schmidiger formuliert es so: «Ursprünglich waren wir uns einig, dass die beiden Marken bestehen bleiben, dass wir uns jeweils auf unsere Stärken fokussieren.» Das sei hinterfragt worden, seitens der Musikschule sei der alleinige Führungsanspruch klargemacht worden.

Ciril Schmidiger, Präsident Jugendmusik Kreuzlingen.

(Bild: PD)

«Die Jugendmusik wäre nur noch eine Abteilung gewesen. Wir sind zum Schluss gekommen, dass das für uns nicht geht.»

Der Präsident der Musikschule, Bernhard Weber, erklärt, das Hauptproblem seien die unterschiedlichen Zielsetzungen der beiden Vereine. Die Jugendmusik richte alles danach aus, ihr Orchester auf einem Topniveau zu halten, die Musikschule biete Unterricht an ohne einem spezifischen Ensemble zudienen zu wollen. Der Zeitplan, der den Zusammenschluss vor dem 150-Jahr-Jubiläum der JMK kommendes Jahr vorsah, habe nicht ausgereicht, um diesen Zielkonflikt zu bereinigen.

Diskussion über die Löhne der Musiklehrer

Bei den Verhandlungen muss es auch um die Verteilung der Finanzen gegangen sein. Ein Diskussionspunkt waren offenbar die Löhne der Lehrpersonen. Die Musikschule hat sich entschieden, wieder einen Stufenanstieg einzuführen, wie Weber sagt:

«Wir wollen ein guter Arbeitgeber sein.»

Die Jugendmusik hinterfragte den Zeitpunkt des Mehraufwands. «Der Lohn ist lediglich ein Bestandteil eines guten Arbeitsverhältnisses», sagt Schmidiger.

Finanziell und administrativ wäre der Zusammenschluss für beide Parteien eine Win-win-Situation gewesen. Man hätte Werbekosten sparen können und gemeinsamen Lehrkräften gleiche Strukturen bieten. Deshalb geben die Vereinspräsidenten auch die Hoffnung nicht auf, dass man sich doch noch einmal näher kommt. «Es hätte eine starke Sache gegeben», ist der Präsident der Jugendmusik überzeugt. Sein Gegenüber von der Musikschule erklärt: «Ich sehe immer noch die Vorteile.»

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Vereinen soll bis zu erneuten Gesprächen weiter gepflegt und wo möglich ausgebaut werden.

Neue Zusammenarbeit mit der Ballettschule

Zwei, drei Jahre will man bei der Jugendmusik aber nicht warten. «Wir müssen jetzt für uns schauen und geben Vollgas», betont Schmidiger. Neue, innovative Lernangebote kommen ins Programm. Und gerade erst wurde eine Kooperation mit der Ballettschule Kreuzlingen bekannt gegeben.

Pikant: Deren Leiterin Carmelina Kirstein hatte die Musikschule vor sechs Jahren verlassen, weil sie die Abteilung Tanz nicht leiten durfte, und sich selbstständig gemacht. Nun soll just sie dafür sorgen, dass die Tanzschülerinnen für den Instrumentalunterricht bei der Konkurrenz unterkommen. Man habe eine ähnliche Denkweise, wird dieser Schritt begründet.