Kreuzlinger Musikschule will um ihre Schüler kämpfen Der Lockdown hat für neue Unterrichtsformen gesorgt. Aber demnächst geht es um Zahlen. Martina Eggenberger Lenz 10.06.2020, 16.40 Uhr

Martina Reichert und Stephanie Zweili im Saal der Musikschule. (Bild: Martina Eggenberger Lenz)

Der 15. Juni ist ein wichtiger Termin in der Agenda von Martina Reichert, der Leiterin des Zentrums für Musik und Tanz. Bis zu diesem Datum müssen sich die Schüler der Musikschule entscheiden, ob sie ihre Kurse weiter besuchen oder den Unterricht kündigen.

Noch nie war die Unsicherheit so gross wie dieses Jahr. Schliesslich hat die Schule sechs, beziehungsweise acht Wochen ohne Einzel- und Gruppenunterricht hinter sich, mindestens was die physische Anwesenheit der Schüler und Lehrer betrifft. Die Leiterin betont aber, dass grossmehrheitlich Lektionen stattgefunden haben.

«Wir haben Alternativen zum Präsenzunterricht gefunden.»

Zum Glück seien sowohl sie wie auch Stephanie Zweili, die Leiterin der Tanzabteilung, technikaffin. Einige Lehrpersonen hätten anfangs noch etwas Unterstützung gebraucht. Es liege in der Natur der Sache, dass Künstler eher analog unterwegs seien. Unter dem Strich lasse sich sagen, dass die Coronakrise der Schule, den Schülern und den Familien neue Blickwinkel eröffnet habe, glaubt Reichert.

«Die Eltern haben plötzlich gesehen,

was wir machen.»

Stephanie Zweili ergänzt: «Und umgekehrt haben wir Einblicke in das Zuhause unserer Schüler erhalten.» Seitens der Eltern habe es wenige Rückerstattungsforderungen wegen der anderen Art von Unterricht gegeben. «Wir prüfen diese Einzelfälle», erklärt die Schulleiterin.

Ein Semester Sicherheit für die Musiklehrer

Grundsätzlich spüre sie eine grosse Solidarität. «Es hat ja alle gleich getroffen.» Für Familien, die wegen Kurzarbeit und anderen finanziellen Sorgen Angst haben, die Gebühren nicht mehr zahlen zu können, stehe ein Fonds bereit. Die Schule selbst sei in der Sondersituation, dass sie als Bildungsinstitution gelte und ein Verein sei. Daher könne sie noch nicht darauf vertrauen, irgendwoher Gelder zu bekommen.

Für die Lehrer hat Martina Reichert mit dem Vorstand ausgehandelt, dass sie für das nächste Semester eine Pensengarantie von 80 Prozent bekommen. Das wäre insbesondere dann wichtig, wenn die Anmeldungszahlen tatsächlich stark einbrechen würden. «So gewinnen die Lehrer Zeit, auf ihre möglicherweise neue Situation zu reagieren.»

Das erklärte Ziel der Schulleiterin ist allerdings, dass sie entgegen dem sowieso bestehenden Trend die Schülerzahlen möglichst halten kann. Im Kanton Zürich, wo Reichert zuvor tätig war, seien Klavier und Gitarre nach wie vor sichere Werte. Zuletzt hätten Sologesang und Schlagzeug ziemlich geboomt. Im Bereich Tanz würden Hip-Hop und Breakdance gut laufen, erklärt Stephanie Zweili. Die beiden Frauen wollen vermehrt auch Wert auf das Erwachsenensegment legen und zum Beispiel mit flexibleren Abos mehr Kunden gewinnen.

Der Tag der offenen Tür, der abgesagt werden musste, fand online statt. In kurzen Videos stellen Schüler der MSK ihre Instrumente vor. «Die Klicks sind da. Aber verpflichtende Anmeldungen gehen daraus bislang wenig hervor», bilanziert Martina Reichert. Sie gibt aber die Hoffnung nicht auf, dass gerade in der Coronakrise Musik und Bewegung an Bedeutung gewonnen haben.

An den kommenden drei Samstagen lädt die Musikschule zu speziellen Workshops ein. Beginn ist jeweils um 10 Uhr. Infos zu Programm und Anmeldung unter www.m-s-k.ch