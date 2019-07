Kreuzlinger Kantischüler gewinnt Silber an der Biologie-Olympiade

Maturandin der Kanti Kreuzlingen gewinnt Italienisch-Schülerpreis

Die Bottighoferin Simona Liggenstorfer darf sich über einen zweiwöchigen Sprachaufenthalt an der Scuola Leonardo da Vinci in Florenz freuen. Am Freitag konnte sie den Italiensch-Schülerpreis der Universität Konstanz entgegen nehmen.