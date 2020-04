Kreuzlinger Institutionen warnen vor mehr Armut wegen Corona Wenn es nicht einmal mehr fürs Essen reicht: Open Place, Verwertbar und Caritas haben seit dem Lockdown viel zu tun. Martina Eggenberger Lenz 18.04.2020, 04.30 Uhr

Helfer der Verwertbar packen in Kreuzlingen Lebensmittel in Papiersäcke, um sie Bedürftigen abzugeben. Reto Martin

Pfarrer Damian Brot kennt seine Schäfchen. Bis zu 70 Menschen in schwierigen Lebenssituationen betreut er mit seinem Team von Open Place dreimal wöchentlich. Für die meisten von ihnen ist das soziale Angebot der evangelischen Kirche Kreuzlingen ein wichtiger Anker in ihrem Alltag. Ebenso wie die Verwertbar gleich nebenan, wo überschüssige Lebensmittel an Bedürftige abgegeben werden. Das Virus hat dem Engagement einen Riegel geschoben. Für die Klientel war das ein dramatischer Einschnitt. Allein lässt man die Betroffenen dennoch nicht. Die Helfer des Open Place sind in Kontakt mit den Randständigen.