Kreuzlinger Handballer verpflichten kosovarischen Nationalspieler Mit dem 21-jährigen Student Drenit Tahirukaj kommt ein Spitzenspieler zum HSC Kreuzlingen. Es ist ein Pilotprojekt mit der Uni Prishtina und dem Talent-Campus Bodensee. Markus Rutishauser

Freuen sich auf die Zusammenarbeit: Patrick Müller (Präsident HSC Kreuzlingen), Drenit Tahirukaj (Nationalspieler Kosovo) und André Salamin (Leiter SBW Talent-Campus Bodensee). (Bild: Markus Rutishauser)

Für alle Beteiligten ein Glücksfall Der Handballsportclub Kreuzlingen hat den jungen kosovarischen Nationalspieler Drenit Tahirukaj verpflichtet. Es ist ein Pilotprojekt: Der Handballsportclub (HSC) Kreuzlingen arbeitet mit der Universität Prishtina (Kosovo/42000 Studenten in 14 Fakultäten), dem kosovarischen Handballverband sowie dem Talent-Campus Bodensee (TCB) mit seiner integrierten International School und Elitesportausbildungen zusammen (SportKV und NET).

Auslandstudienjahr in Kreuzlingen

Drenit Tahirukaj absolviert am Bodensee das von seiner Universität geforderte Auslands-Studienjahr und besucht Kurse in Deutsch, Englisch, Sport und Kunst. Dabei findet der 21-jährige Linkshänder in der Grenzstadt perfekte Bedingungen vor, um sich auch sportlich weiterzuentwickeln.

So kann Tahirukaj neben den vier Trainings mit dem NLB-Team des HSC Kreuzlingen zusätzliche Kraft- und Handball-Einheiten am Talent-Campus (TCB) in Kreuzlingen absolvieren und wird vor Ort von erfahrenen Experten betreut.

Kontakt über den Kreuzlinger Captain

Tahirukaj hat seit 2015 sämtliche Nationalmannschaftsstufen seines Landes durchschritten und in 57 Länderspielen 240 Treffer erzielt. Der erste Kontakt zum Linkshänder stellte Valon Dedaj her. Dedaj ist Spielmacher und Captain des HSC Kreuzlingen und gleichzeitig auch Captain der kosovarischen A-Nationalmannschaft. Zuletzt spielte Tahirukaj in der Eliteliga seines Landes beim Verein KH Besa Famgas.

Der Studienaufenthalt dauert vorerst bis zum 31. Juli 2020 und kann um ein weiteres Jahr verlängert werden. Clubpräsident Patrick Müller sagt:

«Für den HSC Kreuzlingen ist dieses Pilotprojekt eine neue, äusserst interessante weitere Stufe der Zusammenarbeit mit dem Talent Campus Bodensee.»

Präsident Müller reiste in den Kosovo

Müller musste selbst in den Kosovo reisen, um alle Formalitäten mit dem abgebenden Verein, dem kosovarischen Handballverband inklusive Visum für die Schweiz erledigen zu können.

Neben HSCK-Talenten, welche ihre schulische Ausbildung (NET) oder Lehre (Sport-KV) absolvieren, arbeitet auch die Kreuzlinger SPL1-Frauen-Cheftrainerin Kristina Ertl Hug seit diesem Sommer im Handballbereich der Institution.

Zusammenarbeit mit dem Talent-Campus

«Wir wollen die Zusammenarbeit sukzessive ausbauen», betonen sowohl Müller als auch André Salamin, Gesamtleiter SBW Talent-Campus Bodensee, das gemeinsame Interesse an einem längerfristigen Schulterschluss zwischen dem HSC Kreuzlingen und der in der ganzen Schweiz einzigartigen Swiss Olympic Sport School inklusive angeschlossener International School.