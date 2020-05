Kreuzlinger Anti-Stadthaus-Initianten graben Dokumente aus: «Aussagen des Stadtrates zur Rolle der Denkmalpflege entsprechen nicht den Tatsachen» Die Verfechter der freien Festwiese rüsten sich für den Abstimmungskampf. Sie argumentieren mit alten Aussagen. Martina Eggenberger Lenz 13.05.2020, 16.55 Uhr

Der Bund fordert die freie Sicht auf die Klosterkirche. (Bild: Reto Martin, 8.8.19)

Am 11. Juni befindet der Kreuzlinger Gemeinderat über die Initiative zur Freihaltung der Festwiese. Und noch in diesem Jahr soll auch das Volk sich an der Urne noch einmal mit dem geplanten Stadthaus befassen – beziehungsweise der Verhinderung des vor vier Jahren bewilligten Neubaus. Der Stadtrat wird seine Sicht der Dinge Anfang Juni bei der Präsentation der Botschaft erläutern.