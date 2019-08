Am Wochenende findet am Seenachtfest wieder das Kultling-Festival statt.

Kreuzlingens Kultling und die Angst vor der Routine Am Wochenende findet am Seenachtfest wieder das Kultling-Festival statt. Rahel Haag

Das Kernteam des Kultlings mit Vereinspräsident Valentin Huber ganz links im weissen T-Shirt. (Bild: PD)

Der Verein Kultling ist im Umbruch und mit ihm das gleichnamige Festival. Es findet jeweils während des Kreuzlinger Seenachtfest Fantastical auf der Bühne des See-Burgtheaters statt. Heuer zum fünften Mal. ««Wir wollen noch einmal Vollgas geben»», sagt Vereinspräsident Valentin Huber, «auch, was das Programm angeht.»

Gleich zwei Mitglieder des Kernteams zieht es in die Ferne. Basil Zecchinel beginnt ein Regie-Studium in Berlin und Linda Isler wandert mit ihrer Familie nach Spanien aus. «Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt», sagt Huber. Aufhören komme aber nicht in Frage. Vielmehr verspürten sie Lust auf Veränderung. «Mir graut es vor der Routine, die sich eingestellt hat.»

Ein Fest für Liebhaber, nicht die Laufkundschaft

Hinzu kommt der finanzielle Aspekt. Während die Besucher des Fantasticals Eintritt bezahlen, ist das Kultling gratis. «Wir sammeln Kollekten, um unsere Kosten einigermassen decken zu können», sagt Huber. Gleichzeitig wird das Festival von Sponsoren unterstützt. Das Budget liegt bei rund 25000 Franken. Gewinn macht der Verein keinen.

Aber es gehe ihnen auch nicht ums Geld, sondern um das Fest. «Wir organisieren das Festival nicht für die Laufkundschaft des Fantasticals, sondern für Kultur- und Musikliebhaber aus der Region.» Ihr Anspruch, dass «grossartige Bands» für alle auf Kollektenbasis zu hören sind, lasse sich am Fantastical nicht mehr finanzieren.

Aktuell freut sich Huber aber auf das bevorstehende Kultling-Festival. Ausklingen wird es mit einem Brunch am Sonntag. «Dann schmieden wir Pläne für das kommende Jahr.»