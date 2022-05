Zwei Gastronomen ärgern sich über Dixi-Klos auf Klein Venedig

Kreuzlingen/Konstanz Dixi-Klos statt Toilettenwagen: Die Betreiber der «See-Oase» auf Klein Venedig an der Grenze zur Schweiz beklagen Rückschritt Zur Entschärfung der Konstanzer Ufer-Party-Meile sollte das Areal Klein Venedig an der Grenze zur Schweiz aufgewertet werden. Allerdings sind noch nicht alle geplanten Massnahmen umgesetzt. Das stellten Tino Schumann und Kay Brüggemann fest, die dort bald ihre «See-Oase» eröffnen. Sie stören sich insbesondere daran, dass die Stadt anstelle eines Toilettenwagens Dixi-Klos aufstellen will. Nun wollen sie die Bodensee-Arena um Hilfe bitten. Aurelia Scherrer, Südkurier Jetzt kommentieren 03.05.2022, 04.10 Uhr

Tino Schumann (links) und Kay Brüggemann (rechts) bauen derzeit mit ihrem Team die Strand-Oase auf dem Konstanzer Areal Klein Venedig auf. Bild: Aurelia Scherrer

Auf dem Areal Klein Venedig wird gearbeitet. Derzeit sind die beiden erfahrenen Konstanzer Gastronomen Tino Schumann und Kay Brüggemann mit ihrem Team dabei, ihre «See-Oase» aufzubauen. Mit der kleinen Gastro-Einheit plus Sandkasten konnten sie bereits im vergangenen Jahr Besucher zum Verweilen locken. Allerdings wundern auch sie sich, dass noch nicht alle angekündigten Massnahmen seitens der Stadt Konstanz umgesetzt wurden.

Um den Herosé-Park als Party-Hotspot zu entlasten, hatte der Präventionsrat der Stadt alles darangesetzt, Teile der Partyfans auf das Areal Klein Venedig zu locken. Das gelang 2021, allerdings nur zu den Öffnungszeiten der «See-Oase» und zu einem hohen Preis: In den Nachtstunden wurde das Gelände regelmässig vermüllt.

Was tun, wenn wieder die Post abgeht? Der Präventionsrat hat an einem Sicherheitskonzept gearbeitet. Grundlage hierfür sei eine Umgestaltung des Geländes, die das Amt für Stadtplanung und Umwelt (ASU) in Kooperation mit dem Präventionsrat verantwortet. Fest stand: Direkt am Uferweg sollten Hecken ausgedünnt und eine durchgehende Beleuchtung installiert werden, damit die frequentierten Bereiche nahe dem Seeufer mit dem Ziel der Gewaltprävention einsehbarer werden. Die Beleuchtung allerdings ist bis heute nur im Bereich der Grillstelle auf Höhe des Sealife-Centers realisiert.

Zwei weitere Leuchten und eine Grillstelle folgen

Zumindest während der Öffnungszeiten der «See-Oase», die jetzt an die Grenze zur Schweiz gerückt ist, wird es nicht dunkel sein, sagen die Betreiber. Die Eröffnung haben sie für den 6. Mai vorgesehen. «Wir machen selbst ein Leuchtkonzept», sagt Brüggemann. Er kann nicht verstehen, dass die städtische Beleuchtung nun nur einen Bruchteil des vorgesehenen Geländes erhellt. Auf Nachfrage schreibt Walter Rügert, Sprecher der Stadt Konstanz:

«Die vorgestellten Massnahmen zur Aufwertung der Uferzone sind im Bau und werden voraussichtlich Mitte dieser Woche fertiggestellt. Bis dahin werden also zwei weitere Leuchten errichtet und eine zusätzliche Grillstelle hergestellt.»

Die Gastronomen haben zum Ziel, ihren Bereich so schön wie möglich zu gestalten und nachhaltig zu agieren. Sie haben einen ausgedienten Übersee-Container aufgestellt und funktionieren diesen in eine Bar um. Richtung See haben sie eine Holzterrasse aus gebrauchten Dielen-Brettern gebaut, die mit nicht mehr benötigtem Kunstrasen ausgelegt wird. «Hier werden wir Tische und Stühle aufstellen, damit die Gäste bequem essen können», sagt Schumann.

An die Terrasse grenzt der Sandkasten, den die beiden mit Strandliegen und Palmen gestalten werden. Was sie nicht verstehen: 2021 hatte die Stadt einen Toilettenwagen mit fliessendem Wasser gestellt. Und jetzt? «Dixi-City», sagt Schumann beim Anblick der blauen Plastik-Häuschen:

«So haben wir uns das nicht vorgestellt.»

«Hygiene ist bei Dixi-Klos nicht grossgeschrieben», sagt Schumann, und Kay Brüggemann ergänzt: «Das ist gerade für Frauen ein Problem.» Sie können dieses Vorgehen nicht verstehen. Aus den Erfahrungen des Vorjahres wissen die beiden, dass Gäste und Passanten den Toilettenwagen gerne nutzten, denn dort konnten sie auch die Hände waschen. Von einem «stimmigen Gesamteindruck» könne nun keine Rede sein. Die Betreiber geben sich mit dieser mangelhaften Infrastruktur nicht zufrieden. Schumann sagt mit Blick zur Kreuzlinger Bodensee-Arena:

«Wir fragen schon die Schweizer Kollegen, weil wir das nicht akzeptieren, vielleicht ergibt sich was.»

Dixi-Toiletten und alkoholisierte Jugendliche – eine explosive Mischung, wähnt Brüggemann. «Während der Osterfeiertage wurde unser Kühlwagen in den See geschoben und musste geborgen werden; das war teuer.» Was ist, wenn eine Chemie-Toilette in den See gekippt wird?

Öffnungszeiten der «See-Oase» Die Gastronomen, die die «See-Oase» auf Klein Venedig betreiben, öffnen ab Freitag, 6. Mai, um 15 Uhr. Die Öffnungszeiten: wochentags von 15 bis 22 Uhr, am Wochenende von 15 bis 23.30 Uhr. (red)

Eine Katastrophenübung ist der Grund

Warum die Stadt die wasserlosen Toiletten zum Einsatz bringt, erklärt deren Pressesprecher Walter Rügert so: «Vergangene Woche war eine Katastrophenübung auf der Fläche abgehalten worden, die den gesamten geschotterten Bereich einnimmt. Daher wurden ausserhalb des Festplatzes in der Uferzone Dixi-Klos aufgestellt, da diese ohne Wasser- und Abwasseranschluss auskommen.»

Im Rahmen des Haupt- und Finanzausschusses (HFA) vergangene Woche brachte auch die Konstanzer Stadträtin Dorothee Jacobs-Krahnen das Thema und vor allem ihr dringliches Anliegen auf den Tisch: «Ich möchte Sie wirklich bitten, dass Toilettenwagen installiert werden», wandte sie sich direkt an Baubürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn. Dieser sagte sofort:

«Alle sind bemüht, Toilettenwagen an den Start zu bringen.»

Für die «Dixi-Variante» habe man sich wegen der Katastrophenschutzübung entschieden, fügte er an.

