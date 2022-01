Kreuzlingen/Konstanz: Riesenrad auf Klein Venedig wird gewartet

Kreuzlingen/Konstanz Bald geht es wieder rund: Besitzer wartet das Riesenrad auf Klein Venedig Aktuell wird das Riesenrad auf Klein Venedig gewartet. Die 600 Kilogramm schweren Gondeln entfernt der Besitzer mit einem grossen Kran. Ab dem 12. Februar geht es wieder hoch hinaus. Südkurier, Kirsten Astor Jetzt kommentieren 31.01.2022, 14.20 Uhr

Ein grosser Kran entfernt den Schriftzug «Jupiter» des Riesenrads, das auf Klein Venedig steht. Bild: Kirsten Astor

Es ist bitterkalt auf Klein Venedig, als Rudolf Barth im Führerhaus eines grossen Krans sitzt und in die Höhe schaut. Über seinem Kopf baumelt ein grosser grün-gelber Schriftzug. «Jupiter» steht da drauf – so heisst das Riesenrad, das seit Anfang September 2020 in Konstanz steht und nun ein paar Tage Pause machen muss. Denn das Fahrgeschäft wird gewartet. Ab dem 12. Februar ist es wieder rund.

Wenige Minuten später hat der Schriftzug auf einem der Tieflader Platz gefunden. Rudolf Barth hebt wieder den Kopf. Nach und nach holt der 39-Jährige mit seinem Kran eine Gondel nach der anderen vom Riesenrad herunter. 36 Stück hängen daran, eine wiegt rund 600 Kilogramm. Barth ist Besitzer eines Schaustellerbetriebs aus Bonn, ihm gehört unter anderem auch das Riesenrad. Das Zerlegen des Monstrums ist für ihn kein Problem:

«Normalerweise bauen wir das Teil 16-mal im Jahr auf und ab, weil wir damit in viele Städte reisen.»

Doch die Pandemie änderte alle Pläne, und so dreht Jupiter sich – mit Unterbrechungen durch den Lockdown – seit vielen Monaten am Bodensee. Der TÜV hatte die Funktionstüchtigkeit zwar erst vor einem halben Jahr bestätigt. «Aber zu unserer eigenen Sicherheit warten wir nochmals alles, säubern die Bolzen und prüfen die Elektrik», erklärt Rudolf Barth. Am Ende folgt eine Abnahme durch das Konstanzer Bauordnungsamt.

Der Nebel kann ihm nichts anhaben

Korrosion oder sonstige Schäden seien trotz der Nähe zum Wasser und des feuchten Bodensee-Nebels nicht zu erwarten. Und auch sonst sei das Riesenrad sehr widerstandsfähig, sagt Barth.

«Wir dürfen es bis zu einer Windgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern laufenlassen.»

Rudolf Barth ist gern Schausteller. Stolz erzählt er: «Ich bin da hineingeboren worden, unser Betrieb läuft schon in der vierten Generation. Meinem Opa gehörte der Olympia Looping, die grösste mobile Achterbahn der Welt. Sie steht auch oft auf dem Oktoberfest in München.»

Zum Vergleich: Während das in Konstanz aufgebaute Riesenrad auf acht Tiefladern transportiert werden kann, benötigt der Olympia Looping 40 grosse Lastwagen. Doch auch Jupiter liegt Rudolf Barth am Herzen: «Meine Kinder und ich fahren damit selbst regelmässig gern.»

Das Riesenrad Jupiter auf Klein Venedig bei Dunkelheit. Bild: Kirsten Astor

Bis Ende des Jahres bleibt es noch

Wenn es nach Barbara Vogt-Gebauer und ihrem Mann Ralph Vogt geht, dreht sich das Riesenrad am Bodensee noch lange. Die beiden und Barbaras Bruder Heinz Gebauer betreiben das Fahrgeschäft und sagen:

«Unsere Genehmigung läuft bis Ende 2022, aber wir hätten es gern noch länger hier.»

Auch die beiden kommen aus Schaustellerfamilien. Während Barbara und Heinz Gebauer den Betrieb in zweiter Generation führen, kommt Ralph Vogt aus einer Ravensburger Schaustellerfamilie und zählt zu deren siebter Generation. «Unser Beruf ist sehr abwechslungsreich», sagt Barbara Vogt-Gebauer, und ihr Mann ergänzt: «Es ist so schön zu sehen, wie viel Freude die Familien mit unseren Fahrgeschäften haben.»

«Manche Eltern zeigen ihren Kindern unser historisches Karussell und erzählen ihnen, dass sie selbst schon als Kind damit gefahren sind.»

Das Riesenrad Gebaut wurde Jupiter 1993; im Jahr 2018 wurden die offenen runden Gondeln durch die aktuellen Gondeln ersetzt, die geschlossen sind. Das Riesenrad wiegt 250 Tonnen und wird auf acht Tiefladern transportiert. Nach der Wartung dreht das Rad sich wieder ab Samstag, 12. Februar. Dann fährt auch wieder ein Kinderkarussell auf Klein Venedig. Auch dieses wird derzeit gewartet und musste dafür abgebaut werden, damit der Kran Platz hat, um das Riesenrad zu zerlegen. (kis)

