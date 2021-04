Kreuzlingen «Wir wollen ein Haus für alle sein»: Das Kulturzentrum Kult-X startet in den Abstimmungskampf Im September entscheidet das Kreuzlinger Stimmvolk über die Zukunft des Kulturzentrums Kult-X. Dieses will sich nun auf sein Kerngeschäft konzentrieren und die Menschen durch Veranstaltungen von sich überzeugen. Rahel Haag 17.04.2021, 04.30 Uhr

Christine Forster, Geschäftsleiterin des Kult-X, im grossen Veranstaltungssaal an der Hafenstrasse 8. Bild: Kevin Roth

«Jetzt erst recht», sagt Christine Forster. Als Leiterin der Geschäftsstelle des Kreuzlinger Kulturzentrums Kult-X liegen turbulente Monate hinter ihr. Angefangen beim Umbau der Räumlichkeiten an der Hafenstrasse 8, gefolgt vom coronabedingten Stillstand und der Gemeinderatssitzung vom 11. März. An jenem Donnerstagabend wurde beschlossen, dass das Kreuzlinger Stimmvolk im September über die Zukunft des Kult-X zu entscheiden hat. Für Forster bedeutet das, dass ihr ein Abstimmungskampf bevorsteht. Davor graue es ihr, denn: «Die beiden Abstimmungsvorlagen sind ziemlich komplex, leider widersprüchlich und daher auch leicht falsch zu verstehen.»

Auf der einen Seite geht es darum, dass die Liegenschaft Schiesser – in der neben Fremdvermietungen in einem Drittel der Fläche auch das Kult-X untergebracht ist – vom Landkreditkonto in das Verwaltungsvermögen überführt werden soll. Auf dem Papier geht es um 4,87 Millionen Franken. Allerdings handelt es sich hierbei um einen rein buchhalterischen Akt. Stephan Militz, Vorstandsmitglied, sagt:

«Es ist im Prinzip, als würde man sein Auto vom einen Parkplatz auf einen anderen stellen.»

Stephan Militz, Vorstandsmitglied. Bild: Stefan Böker

Der Grund: Die Stadt hat das Schiesser-Areal bereits 2008 für 1,73 Millionen Franken gekauft. In den folgenden elf Jahren investierte die Stadt rund drei Millionen Franken in den Erhalt des gesamten Areals und renovierte die Villa an der Hafenstrasse 6, in der sich seit einem Jahr zwei kantonale Bildungsinstitute befinden. Da die Überführung nicht vorher erfolgt war, wurde die Anlage 2019 erneut geschätzt, wodurch sich der aktuelle Wert von 4,87 Millionen Franken ergibt.

Auf der anderen Seite geht es um die Bewilligung eines finanziellen Beitrags der Stadt von 750'000 Franken für den Betrieb des Kult-X während dreier Jahre. Davon entfallen 390'000 Franken auf die Miete. Bleiben lediglich 120'000 Franken pro Jahr für den Betrieb und die Raum-Nebenkosten. Der Widerspruch, den man hier sieht: Die Miete wird zweimal berechnet. Denn die Überführung ins Verwaltungsvermögen bedeute normalerweise gleichzeitig eine Flächenabgeltung, weil Liegenschaften im Verwaltungsvermögen der unmittelbaren öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Im Betriebsbeitrag dürften daher nicht noch zusätzlich Mietkosten ausgewiesen werden.

Die Kraft war plötzlich weg

Forster findet es richtig, dass das Volk zum Kult-X befragt wird, doch sie sagt auch: «Nach der Gemeinderatssitzung hatte ich keine Kraft mehr.» Die Diskussion sei hitzig und gut gewesen, die Abstimmung über die Rückweisung des Kontoübertrags mit nur fünf Stimmen Unterschied knapp. Hinzu kam die Unsicherheit aufgrund der Pandemie. Seit einem Jahr hatte sich das Kult-X immer wieder den neuen Gegebenheiten anpassen müssen. Forster sagt: «Das hat enorm viel Nerven und Ausdauer gebraucht.»

Mit diesem Plakat hat das Kult-X während Corona auf sich aufmerksam gemacht. Bild: Kevin Roth

Gut einen Monat später scheint die Energie aber zurückzukehren. Das Kult-X tritt die Flucht nach vorn an und will sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren: Veranstaltungen. Forster sagt:

«Die beschlossenen Öffnungen des Bundesrats kommen genau im richtigen Moment.»

So früh hätten sie damit nicht gerechnet. «Doch wir sind parat.» Bereits am kommenden Dienstag findet das erste Konzert mit dem Jazzpianisten und Komponisten Paul Amrod statt. Ursprünglich hätte dieses ausschliesslich gestreamt, sprich aufgenommen und live übers Internet ausgestrahlt werden sollen. Nun sind Besucherinnen und Besucher, die physisch dabei sein wollen, genauso willkommen. «Wir sind froh, wenn sie sich vorab über die Website anmelden», sagt Forster.

Kultur für jeden Geschmack und jedes Alter

Bis zur Abstimmung will das Kult-X zeigen, dass es «ein Haus für alle» ist. Für die Kinder gebe es im unteren Stock die Ludothek, für die Älteren sind klassische Tanznachmittage mit Kaffee und Kuchen geplant, sobald es die Coronasituation erlaubt. Bis dahin finden Kinovorstellungen, Konzerte und Lesungen statt. Für jeden Geschmack soll etwas dabei sein. Forster sagt:

«Gleichzeitig wollen wir mit dem Vorurteil aufräumen, Kultur sei nur einer Elite vorbehalten.»

Ein Blick in die Ludothek. Bild: Kevin Roth

Unterdessen haben sich dem Kult-X 19 Vereine angeschlossen. Vom Theater an der Grenze über die Gesellschaft für Musik und Literatur und die Musikschule bis zum Tango Libre. Entsprechend finden in den Räumlichkeiten nebst Veranstaltungen auch diverse Bewegungskurse, beispielsweise Yoga, Pilates, Breakdance oder Tango, und Proben unterschiedlicher Chöre statt. Forster sagt: «Jeder Tag ist mit Kursen und Proben voll und durchgetaktet, öffentliche Veranstaltungen finden regelmässig und an fünf Tagen in der Woche statt.»

Kult-X ist dabei, sich zu professionalisieren

Die Kritiker des Kult-X sagen, das Angebot sei nicht rentabel. Dem entgegnet Forster, dass der Kanton Thurgau deutlich signalisiert hat, das Kulturprogramm mit einem grosszügigen finanziellen Beitrag die kommenden zwei Jahre zu unterstützen. Der entsprechende Antrag sei gestellt. Auch bei der Stadt Konstanz und bei diversen Stiftungen und Transformationsfonds würden jetzt Gesuche eingereicht.

Im Bereich Digitalisierung will das Kult-X für die Region Pionierarbeit leisten. «Doch wir wollen nicht nur Geld saugen.» Kurz bevor Corona die Schweiz erreicht habe, hätten sie ein Kassensystem angeschafft. Auch für das Ticketing möchte man eine einheitliche und gute Lösung. Hier ist man in Verhandlungen mit den Vereinen. «Parallel zu den Renovationsarbeiten haben wir im letzten Jahr angefangen, den ganzen Betrieb von Grund auf aufzubauen, uns zu professionalisieren und wirtschaftlicher zu werden. Leider war der Testlauf nur eine ganz kurze Zeit lang möglich. Wir hatten schlicht und einfach riesengrosses Pech.» Böse Zungen könnten behaupten, Corona sei eine Ausrede. Doch es ist offensichtlich: Das Kult-X will Gas geben – in jeder Beziehung.