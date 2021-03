KREUZLINGEN «Wir wollen den Menschen signalisieren, dass wir ein offenes Ohr haben»: Die Kirche kämpft mit gegen den Coronakoller Das Seelsorgeteam der evangelischen Kirche Kreuzlingen wendet sich mit einer Postkarte an ihre Mitglieder und bietet unter anderem Telefonseelsorge an. Auch die Gottesdienste und der Open Place sind derzeit gefragter als auch schon. Judith Schuck 16.03.2021, 04.30 Uhr

Helferin Silvia Napo und Pfarrer Damian Brot kümmern sich im Open Place um die von der Gesellschaft Abgehängten. (Bild: Judith Schuck)

Wenn sich Menschen in Filmen oder Videos die Hand schütteln, umarmen oder zur Begrüssung gar küssen, wirkt das auf uns – die wir ein Jahr mit Corona und Social Distancing hinter uns haben – oft befremdlich, wie aus einer anderen, glücklicheren Zeit. Dass die Menschen allmählich müde sind von den Regeln, Normen und der sozialen Abstinenz, haben die Mitarbeitenden der evangelischen Kirchgemeinde längst bemerkt. Das achtköpfige Seelsorgeteam kümmerte sich bereits im ersten Shutdown vergangenes Frühjahr verstärkt um die Betroffenen, damals speziell um ältere Menschen, die teilweise «fast schon eingesperrt» waren, erinnert sich Pfarrer Damian Brot.

Die jüngere Generation im Fokus

Inzwischen litten jedoch vermehrt die Jüngeren unter der Krise. Der Pfarrer sagt:

«Für die Älteren gibt es die Impfung und im Grunde ähnlich viele Freiheiten wie zuvor.»

Pfarrerin Angela Hochstrasser (Bild: Donato Caspari)

Von den Jungen hätten aber viele berufliche Probleme oder gar ihre Stelle verloren. «Dieses Mal wollten wir die Generation in den Fokus nehmen, die noch im Arbeitsmarkt ist», sagt auch Pfarrerin Angela Hochstrasser. Darum lancierte die Gemeinde eine Aktion, in der sie auf Instagram, im E-Mail-Abbinder und nun auch per Post auf das Angebot des Seelsorgeteams aufmerksam macht:

«Coronakoller?

Brauchen Sie ein offenes Ohr?»

Dieses Faltblatt verschickte die Evangelische Kirchgemeinde ihren Mitgliedern. (Bild: PD)

So titelt der Flyer, auf dem traurig dreinschauende Tiere abgebildet sind. «Wir kennen zwar viele Leute aus den Gottesdiensten, die wir seelsorgerisch betreuen», so Hochstrasser.

«Wir wollten aber auch den Teil der Kirchenbevölkerung ansprechen, der eher nicht in die Kirche kommt oder am Gemeindeleben teilnimmt.»

Die Flyer sind erst seit kurzem verschickt und es sei noch schwierig zu sagen, wer sich konkret aufgrund dieses Angebots meldet. Dass die Menschen ein Bedürfnis nach Trost haben, zeigen die gutbesuchten Gottesdienste. Die Teilnehmerzahl sei fast höher als vor Corona. Angela Hochstrasser sieht dies konkret an den Anmeldungen, die für den Gottesdienstbesuch seit November Pflicht sind. Damit alle Platz finden, gibt es zwei Gottesdienste, und wegen des Singverbots engagierten sie regelmässig Musiker, um trotzdem etwas Besonderes bieten zu können.

«Wir spüren bei den Menschen eine sehr grosse Dankbarkeit.»

Randständigen geht es noch schlechter

Zusätzlich zum kirchlichen Seelsorgeteam leisten Damian Brot und die freiwilligen Helferinnen des Angebots Open Place soziale Unterstützung. Der Begegnungsort in Kurzrickenbach ist an die evangelische Gemeinde angegliedert. Die Mitarbeitenden dort sehen ebenfalls, dass sich die Situation unter Corona noch verschärft hat. Damian Brot sagt:

«Im Open Place hatten die Menschen schon vorher viele Probleme.»

Doch gebe es neue Leute, die sich meldeten, zum Beispiel wegen eines Jobverlusts. Silvia Napo, die zu den Helferinnen zählt, führt rund acht bis zehn seelsorgerische Gespräche pro Woche: Gemeinsam mit Gemeindemitglied Ron Neely telefoniert sie Kontakte von Menschen in schwierigen Lebenslagen ab. «Ich rufe die Menschen an, von denen ich denke, dass es ihnen guttut.» Das persönliche Gespräch sei in der Seelsorge zentral, findet Damian Brot. Noch verstärkt im Open Place, wo vor allem Menschen hinkommen, die sich einsam fühlen und den Austausch suchen.

Mit der Postkartenaktion will die Gemeinde die Menschen auf dieses Angebot aufmerksam machen. «Wir wollen den Menschen signalisieren, dass wir ein offenes Ohr für sie haben», schliesst Pfarrerin Hochstrasser.