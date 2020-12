Kreuzlingen «Wir sind kein Verein, wir sind Gleichgesinnte»: Wie eine Studentenverbindung die emotionale Seite des Studiums feiert Vor 100 Jahren gründeten die Schweizer Studenten am Konstanzer Technikum die Studentenverbindung TWV Helvetia. Judith Schuck 07.12.2020, 05.10 Uhr

Fünf Helveter in ihrer Konstante in einem Gewölbekeller an der Kreuzlinger Hauptstrasse: Markus Baiker (Palabra), Andreas Rothen (Modulor), Pascal Leuthold (Trix), Christoph Zimmermann (Nurmi) und Gerhart Lehmann (Chrampf). Bild: Reto Martin

Chrampf, Nurmi und Palabra gehören zu den Altherren, Modulor und Trix zur Aktivitas. Trotz des Altersabstandes sind sie sich einig: Die Verbindung ist eine Lebensschule. Ihre bürgerlichen Namen lauten Gerhart Lehmann, Christoph Zimmermann, Markus Baiker sowie Andreas Rothen und Pascal Leuthold. Wer zu den Helvetern dazu gehören möchte, bekommt nach seiner Aufnahme einen Spitznamen, den sogenannten Vulgo.

Aktuell zählt die Aktivitas 8 und die Altherren 120 Mitglieder. Ihre Konstante, der Ort, an dem sie heimisch sind, befindet sich seit 2009 unter der Hauptstrasse 38. Was bei den Treffen im repräsentativen Gewölbekeller geschieht, bleibt aber geheim. «Das kann man nicht beschreiben, das muss man erlebt haben», sagt Rothen. Er studierte an der heutigen Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung in Konstanz Architektur.

Soziales Netzwerken unter Gleichgesinnten

Die TWV Helvetia datiert ihre Gründung auf den 7. Dezember 1920: Die am damaligen Technikum Konstanz immatrikulierten Schweizer schlossen sich gegen eine Erhöhung der Semestergebühren zusammen. Diese waren mit 160 Franken pro Semester stattlich. «Zum Vergleich: Eine Lehrerin an der Schule Emmishofen verdiente damals im Monat 75 Franken», heisst es in der Jubiläumsschrift, die auf 130 Seiten die Geschichte der Helveter aufarbeitet.

Was sind heute die Beweggründe, in eine Verbindung einzutreten? Bei Markus Baiker sei bereits der Vater eine führende Person bei den Helvetern gewesen. ER sagt:

«Für uns ist das quasi ein ‹Familienunternehmen›. Mein Sohn ist jetzt die dritte Generation.»

Er sehe die Verbindung als eine Art Service-Club. Die Bekanntschaften und Netzwerke könnten viele Tore öffnen.

Auch Andreas Rothen wusste bereits von seinem Vater, was ihn als Verbindungsmitglied erwartet. Da gab es zum Beispiel den Kantusprügel – das Liederbuch, das zwischen den Liedern Seiten für selbstgestaltete Erinnerungen an die unvergesslichen Abende im Gewölbekeller frei lässt. Er beschreibt das Gefüge wie folgt:

«Wir sind kein Verein, wir sind Gleichgesinnte.»

«Ein Hort der Männerkumpanei; bisschen herb, aber man hat es lustig», definiert Gerhart Lehmann die Verbindung. Es sei die emotionale Seite des Studiums. Die Abende verlaufen nach bestimmten Ritualen, die sich in den hundert Jahren kaum geändert hätten. Dazu gehöre, dass im Keller Schriftdeutsch gesprochen werde. Er erläutert die Praxis – vielleicht mit einem Touch Ironie – so:

«Das ist die Fremdsprache, in der wir studieren und die wir üben müssen.»

Pascal Leuthart wurde an der HTWG angesprochen, ob er zu den Helvetern stossen wolle. Obwohl Kreuzlingen und Konstanz so nah beieinander liegen, sei man als Schweizer doch eine Minderheit im Ausland. Er sagt:

«Durch die Kontakte bei den Helvetern erfuhr ich viele Tipps und Tricks zum Studium.»

Ausserdem entstünden so Freundschaften, was sicher für Studenten von weiter her ein wichtiger Aspekt sei.

Altherrenpräsident Christoph Zimmermann schätzt vor allem den Kontakt über die Generationen hinweg:

«Die Auseinandersetzung mit den jungen Wilden ist für mich wichtig.»

Er liebt die Tradition der «Studentenstreiche» noch heute.

Die grosse Feier wird verschoben

In den 1950er bis 70er Jahren erlebte die Helvetia ihren Höhepunkt, was die Mitgliederzahl betraf. Damals schafften es ihre Streiche in die Presse. Darunter ein Fussgängerstreifen, der im August 1965 über Nacht zwischen Restaurant Schäfli und Café Livers die Hauptstrasse verzierte, und den beiden durstigen Wirten ihren gegenseitigen Besuch sicherer gestalten sollte. Doch nicht nur Schabernack trieb die Studenten um. Zum 75-jährigen Jubiläum spendeten die Helveter 30000 Franken an ihre Alma Mater in Konstanz.

Zum Hundertjährigen sollte es einen Fackelzug zu den ehemaligen Konstanten geben: Dem «Rebstock», dem «Löwen», dem Narrenkeller und schliesslich zur schönsten von allen, zum heutigen Gewölbekeller. Wegen der Pandemie bleibt der Rahmen intim. «Für Juli 2021 haben wir aber noch eine grössere Feier geplant», verrät OK-Chef Baiker.