Kreuzlingen Was tun mit gesammelten Korken? Tipps zur Entsorgung oder Wiederverwendung der natürlichen Ressourcen In Kreuzlingen kann man die Korken zwar noch knallen lassen, recyceln kann man sie aber nicht mehr. Es gibt aber andere Optionen: Etwa als Frostschutz benützen, per Post verschicken oder nach Konstanz bringen. Inka Grabowsky 29.12.2020, 05.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Korken: Wohin nur mit dem wertvollen Material? (Bild: Inka Grabowsky)

«Die Korkenannahme ist immer ein Service, der Aufwand verursacht, aber keinen Ertrag bringt.» Das sagt Martin Feldmann, der Leiter Entsorgung und Recycling der TIT-Imhof AG, die heute das regionale Annahmezentrum Kreuzlingen betreibt. Im alten RAZ, das die Stadt betrieben hatte, seien in den letzten Jahren jeweils zwischen 150 und 250 Kilo Korkzapfen gesammelt worden, erklärt der zuständige Stadtrat Ernst Zülle.

Ernst Zülle

Stadtrat Departement Bau (Bild: PD)

«Verglichen mit anderen Sammelfraktionen ist dies eine sehr geringe Menge.»

Unter dem Strich seien bei der Korksammlung Aufwand und Ertrag in einem Missverhältnis gestanden. Deshalb habe sich die Stadt entschieden, gegenüber dem neuen Betreiber nicht auf die Weiterführung einer Korkzapfen-Sammlung im neuen RAZ zu bestehen.

Ein Platzproblem, weil nur selten abgeholt

Problematisch ist der Platzbedarf der Korksammlung. Das Unternehmen, dass das Naturmaterial zur Sortierung und Weiterverarbeitung abholt, kommt nur zwei- oder dreimal im Jahr, immer dann, wenn eine ausreichende Menge an korkgefüllten Eimern bereitsteht. «Wir mussten uns entscheiden, welches Sammelgut wir aufnehmen können», erklärt Feldmann weiter.

Im Sommer wurde der neue Entsorgungshof an der Seefeldstrasse/Maurerstrasse in Betrieb genommen. (Bild: Andrea Stalder – 10.8.2020)

«Styropor haben wir auf vielfältigen Wunsch wieder dazubekommen. Kork und Tierkadaver fielen weg.»

Wertstoff mit wundersamen Eigenschaften

Kork ist eigentlich Baumrinde, genauer gesagt: die Rinde der Eichenart Quercus suber, die im Mittelmeerraum wächst. Der Baum schützt sich mit der dicken Schicht gegen Trockenheit und Waldbrände. Der Stoff «Suberin» macht die Zellen wasserabweisend, schlecht brennbar, kaum wärmeleitfähig, leicht und elastisch. Kurz: Kork ist ein ideales Isolationsmaterial, wenn man die Eiche nach einigen Jahrzehnten Wachstum schält. Der Baum produziert dann übrigens neue Rinde. Er muss nicht gefällt werden.

Geschälte Korkeichen sind ein spezieller Anblick. (Bild: Inka Grabowsky)

Recycling läuft weiter

Anderswo in der Schweiz werden Korkzapfen nach wie vor gesammelt und vom «Fachhaus» der Stiftung SAG abgeholt. Die Institution beschäftigt Stellensuchende unter anderem im Bereich Logistik, um sie zu coachen und für den ersten Arbeitsmarkt fit zu machen. 15 Tonnen kommen so Jahr für Jahr zusammen. «Wir geben sie dann an Heime weiter, wo Menschen ohne andere Erwerbsarbeit die Verschlüsse für einen symbolischen Betrag sortieren und granulieren», erklärt Peter Mathys vom Fachhaus.

«Plastik und Fremdstoffe müssen heraus, aber die petrochemisch behandelten Presskorken stören uns nicht. Das Material wird ja nicht wieder mit Lebensmitteln in Kontakt gebracht.» Einen Teil behält das Fachhaus. Bastelkorken und Korkgranulat finden ihre Abnehmer. «Zweimal pro Jahr schicken wir aber auch einen Lastwagen nach Deutschland zu einem Unternehmen, das Kork für Dämmstoffe vermahlt. Zum Verbrennen ist er wirklich zu schade.»

Was tun also, mit den gesammelten Zapfen?

Obwohl Kork ein Naturmaterial ist, darf es nicht in die Grüngutsammlung. Selbst wenn man genau darauf achtet, dass einem kein mit Polyurethan verklebter Korkschrot-Zapfen unterläuft, lassen sich die Korken nicht kompostieren. Sie gehören deshalb zum Haushaltskehricht, der in der Verbrennungsanlage bei Temperaturen von bis zu tausend Grad thermisch verwertet wird. Entsorgungsexperte Feldmann meint:

«Verbrennung ist Energiegewinnung, da braucht niemand ein schlechtes Gewissen haben.»

Wohin mit den Korkzapfen? (Bild: Inka Grabowsky)

Ernst Zülle hebt seine Korken auf: «Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir in Haushalt und Werkstatt immer wieder einmal gute Verwendung dafür finden. Mein Tipp: Gerade jetzt in der eisigen Winterzeit kann man Korkzapfen hochkant beim Auto unter die Scheibenwischerarme klemmen und schont damit die Wischerblätter, weil sie nicht anfrieren.»

In Konstanz werden sie angenommen

Wer zu viele Zapfen zum Basteln hat und sie nicht in die Verbrennung geben mag, kann sie entweder per Post an das Fachhaus in Schwerzenbach schicken oder bei Gelegenheit jenseits der Grenze bei Konstanzer Sammelstellen abgeben. Unter anderem nehmen der Silo-Unverpackt-Laden an der Laube oder Jacques Weindepot Kork entgegen.

Schweizerische Sammelstellen findet man unter www.korken.ch.