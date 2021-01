Kreuzlingen Warum am Montag in Kreuzlingen noch immer Altpapier auf den Strassen herumsteht: Pfadi muss ihre Sammeltour wegen Coronaschutzkonzept absagen Die Kommunikation war unglücklich, sagt Stadtrat Ernst Zülle. Dass am Samstag keine Papiersammlung stattfinden konnte, hatten nicht alle Einwohner mitbekommen. Der Werkhof musste am Montagmorgen zur Sondertour ausrücken. Urs Brüschweiler 11.01.2021, 15.00 Uhr

Wenn die Kreuzlinger ihr Papier und den Karton nicht wieder hereingeholt haben, standen die Bündel am Montagmorgen noch immer auf den Strassen. (Bild: Urs Brüschweiler)

Bereits am Sonntag meldeten sich einige auf Kreuzlinger auf der einschlägigen Facebook-Gruppe zu Wort und waren unzufrieden. Von «einer grossen Sauerei» war die Rede. Und auch am Montag standen in vielen Strassen Kreuzlingens noch Haufen von Altpapier- und Kartonbündeli herum. Abholen hätten sie am Samstag eigentlich die Pfadfinder-Abteilungen Sturmvogel und Seemöve sollen. «Aber sie hatten uns mitgeteilt, dass sie aufgrund der verschärften Coronaschutzkonzepte die ihnen zugeteilte Januar-Tour nicht durchführen können», erklärt Stadtrat Ernst Zülle auf Anfrage.