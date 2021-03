Kreuzlingen «Von der Hüfte an abwärts könnt ihr machen, was ihr wollt, ich sehe es ja sowieso nicht»: Eine virtuelle Rückkehr ins Tanzzentrum Aktuell können die Kurse des Tanzzentrums Kreuzlingen nur online stattfinden. Wir haben ausprobiert, wie sich das anfühlt – und waren positiv überrascht. Rahel Haag 20.03.2021, 04.10 Uhr

Die Autorin tanzt in ihrem Wohnzimmer in Frauenfeld. Bild: Tobias Garcia

Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich zum ersten Mal das Studio des Tanzzentrums Kreuzlingen – damals noch an der Romanshornerstrasse 8 – betreten habe. Drei Wände waren vom Boden bis zur Decke verspiegelt. So etwas hatte ich noch nie gesehen. Ich war vier Jahre alt, trug einen schwarzen Body, schwarze Strumpfhosen, ein von der Freundin meiner Mutter selbstgenähtes Tutu und kam aus dem Staunen nicht mehr heraus.

28 Jahre später stellt mir mein Freund seinen Notenständer hin. Ich lege meinen Laptop drauf und melde mich bei Zoom an. Heute kehre ich ins Tanzzentrum Kreuzlingen zurück – zumindest virtuell. Denn aufgrund der Coronapandemie können die Tanzkurse für Erwachsene aktuell nur online durchgeführt werden. Wie sich das wohl anfühlt?

Den Lesesessel beiseite geschoben

Das Studio, das auf dem Bildschirm erscheint, ist ein anderes, das Gesicht dafür ein altbekanntes. «Hallo Rahel», flötet Sonny Walterspiel, strahlt und winkt in die Kamera. Bei ihr habe ich schon damals meine ersten Tanzschritte gemacht. Heute steht ein Wellness-Modern-Jazz-Mix auf dem Programm. Den Lesesessel hatte ich zuvor vorsichtshalber beiseite geschoben, genauso die Essstühle. Ich habe Platz, ich bin bereit.

Sonny Walterspiel leitet den Tanzkurs über Zoom. Bild: Tobias Garcia

Die Musik beginnt, Sonny tanzt die ersten Schritte zum Aufwärmen vor. Ich mache nach, was ich auf dem Bildschirm sehe, und merke sofort, wie steif ich bin. Kurz darauf ruft eine andere Teilnehmerin, dass sie Sonny nur in einem kleinen Fenster sehe. «Kannst du dich nicht grösser machen?», fragt sie die Tanzlehrerin. Diese kommt auf die Kamera zu und sagt dabei:

«Also grösser als einen Meter fünfzig kann ich mich nicht machen.»

Eine andere Teilnehmerin hat schliesslich die Lösung parat. An den Einstellungen bezüglich Ansicht liegt's. Zwei Klicks und es kann weitergehen.

Nach dem Aufwärmen geht es um die Choreografie. Sie wird in kleinen Portionen präsentiert. Irgendwann bemerke ich, wie ich den Kopf wie eine Schildkröte nach vorn strecke und die Augen zusammenkneife, um besser sehen zu können, was Sonny da genau macht. Ist das Bein gestreckt oder nicht? Helfen tut's natürlich nicht, dafür tun's Sonnys klare Anweisungen.

«Schüssel ausstreichen und Shampoo auf dem Kopf»

14 Jahre lang bin ich im Tanzzentrum ein und aus gegangen und nicht nur die Musik – ein Song der Band Orishas –, sondern auch einige Elemente erkenne ich heute wieder. Da sind die berühmt-berüchtigten Armbewegungen, die Sonny als «Schüssel ausstreichen und Shampoo auf dem Kopf» beschreibt. Soll heissen: Während der eine Arm neben dem Körper eine Kreisbewegung macht, macht der andere zeitlich leicht versetzt eine solche über dem Kopf. Ganz ehrlich: Daran bin ich schon als Jugendliche gescheitert und auch heute ist es nicht besser. Ich beschliesse, mich vorerst auf die Tanzschritte zu beschränken. Kurz darauf sagt Sonny:

«Von der Hüfte an abwärts könnt ihr machen, was ihr wollt, ich sehe es ja sowieso nicht.»

Später stehe ich mit verschränkten Armen in meinem Wohnzimmer und schaue erst einmal zu, wie Sonny einen weiteren Teil der Choreografie vortanzt. Im Studio waren das jeweils die Situationen, in denen sie sich nach einer Weile abrupt umgedreht und uns aufgefordert hatte, mitzutanzen. Das bleibt heute aus, dennoch fühle ich mich ertappt und steige schnell wieder ein.

Die Stunde neigt sich ihrem Ende zu. Als ich nach den Dehnübungen auf meiner Yogamatte liege, denke ich mir, dass es sich gemeinsam in einem Raum schon besser tanzen lässt. Dennoch hat es Spass gemacht – und in dieser Pandemie sollten wir uns jedes Stückchen Glück schnappen, das wir kriegen können. Sei es auch noch so klein.