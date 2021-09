Schauspieler Adrian Furrer ist neu Vikar in Kreuzlingen

Kreuzlingen Von der Bühne auf die Kanzel: Schauspieler Adrian Furrer ist nun Vikar Seit dem 1. August hat die evangelische Kirche Kreuzlingen einen neuen Vikar. Manche kennen Adrian Furrer bereits von der Bühne des See-Burgtheaters. Judith Schuck Jetzt kommentieren 16.09.2021, 11.30 Uhr

Adrian Furrer stand im Sommer 2018 im Stück «Biedermann und die Brandstifter» als Gottlieb Biedermann auf der Bühne des See-Burgtheaters. Bild: Mario Gaccioli

Was ist dem Beruf Schauspieler und Pfarrer gemeinsam? Adrian Furrer glaubt, es sei die Schnittstelle der Berührbarkeit. «Der Schauspieler gibt viel von sich preis. Er kehrt sein Inneres nach aussen, das macht ihn verletzlich», erklärt er das Bedürfnis des Künstlers nach Anerkennung.

Auch der Pfarrer stehe im Mittelpunkt vor der Gemeinde. Die Botschaft des Evangeliums mache ihn aber frei von der Abhängigkeit nach Anerkennung. Wenn manche von einer Inszenierung beim Gottesdienst mit dem Hauptakteur des Liturgen sprechen, findet Furrer eher, dass der Pfarrer der Bühnenarbeiter ist. «Er richtet die Bühne her, damit da alle mitspielen können.» Der Hauptakteur solle schliesslich Gott sein.

Er mimte den Biedermann auf der Seebühne

Der 56-Jährige sagt von sich, dass es bei ihm zwischen Schauspiel und Theologie immer eine Wellenbewegung gab. 1964 im Züricher Weinland geboren, sei er dort in einem sehr frommen Umfeld aufgewachsen

«Schon als Kind wollte ich Pfarrer werden.»

Darum wählte er in der Schule Fächer wie Altgriechisch. Ebenfalls in der Schule machte er erste Erfahrungen mit dem Theaterspiel. Nach der Matura bestand er gleich die Aufnahmeprüfung an der Schauspielschule in Zürich. Seine Bühnenkarriere führte ihn vom kleinen Theater an der Winkelwiese in Zürich bis zum grossen Burgtheater in Wien. Auch bei Produktionen des See-Burgtheaters wirkte er mit: «Arsen und Spitzenhäubchen» sowie «Biedermann und die Brandstifter».

Dadurch lernte er Kreuzlingen kennen. «Es ist ein Ort, an dem ich gerne bin.» Mit seinem Beruf als Schauspieler war er zufrieden, überlegte sich aber mit Ende 40, was er mit seinen letzten Berufsjahren noch anfangen wollte. Da es seit 2015 ein Quereinsteigerstudium für Theologie gibt, entschied er sich, seinen zweiten grossen Berufswunsch zu erfüllen.

Das sogenannte Quest ist ein verkürztes Studium. Man muss bereits einen akademischen Abschluss mitbringen, um in vier Jahren ein Theologiestudium zu absolvieren. «Es gibt ein recht strenges Assessment», sagt Furrers Ausbildner Pfarrer Damian Brot von der Evangelischen Kirche Kurzrickenbach. Es brauche ein Motivationsschreiben, eine Empfehlung und die Eignung für den Pfarrerberuf würden mit verschiedenen Aufgabenstellungen geprüft.

Vikar Adrian Furrer und Pfarrer Damian Brot vor der Kirche Kurzrickenbach. Bild: Judith Schuck

Das Alltägliche wird geheiligt

Was an der akademischen Zeit an der Uni mit dem verkürzten Studium eingespart werde, brächten die Studierenden dafür an Lebenserfahrung mit. «Das ist gerade für den Pfarrberuf sehr sinnvoll», findet Furrer. Das Vikariat ist der praktische Teil der Ausbildung und dauert ein Jahr.

An Kreuzlingen reizte Adrian Furrer nicht nur der Ort, den er schon kannte, sondern auch die Ausrichtung der Kirche. Eine moderne, offene Kirche, die «Fresh Expressions of Church», wie sie in Kurzrickenbach mit dem Begegnungsort «Open Place» praktiziert wird. «Ich bin momentan in einer sehr dörflichen Gemeinde.» Kreuzlingen habe dagegen schon fast etwas Urbanes.

«Als ich letzten November zum ersten Mal im ‹Open Place› war, war ich total fasziniert. Draussen war Schneegestöber und hier diese in jedem Bereich warme Kirche, die einer Stube gleicht.» Dann habe er dort zweimal die Freitagsandacht gehalten. Auf dem Nachhauseweg wirkte die Schweiz auf ihn plötzlich ganz unwirklich.

«Was im ‹Open Place› an den Tag tritt, erzählt viel über die Verletzlichkeit und Gebrochenheit der Welt.»

Furrer sieht die Aufgabe des Gottesdienstes darin, das Alltägliche zu heiligen.