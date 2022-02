Kreuzlingen: Caroline Diop-Martins lanciert veganen Snackautomat

Kreuzlingen Vegan rund um die Uhr: Caroline Diop-Martins hat einen Snackautomaten der besonderen Art erfunden Am Imbiss «Pepaaa & Green» an der Seestrasse in Kreuzlingen steht neu ein Snackautomat, der nur mit veganen Produkten gefüllt ist. Der «Pepaaamat» ermöglicht seiner Erfinderin Caroline Diop-Martins eine bessere Work-Life-Balance. Inka Grabowsky Jetzt kommentieren 09.02.2022, 05.30 Uhr

Caroline Diop-Martins, Erfinderin des veganen Snackautomaten «Pepaaamat», vor ihrem Imbiss in Kreuzlingen. Bild: Ralph Ribi

Eigentlich ist sie ja Kommunikationsdesignerin, aber vor acht Jahren wagte sich Caroline Diop-Martins an die Umsetzung eines lang gehegten Traums. «Die Firma, bei der ich angestellt war, ging Konkurs, und ich dachte mir, wenn ich es jetzt nicht mache, finde ich nie den Absprung aus dem Angestelltendasein.» Diop-Martins' Idee: Sie wollte eine scharfe Sauce, die sie für ihre Freunde herstellte, glasweise vermarkten.

«Dann habe ich mir überlegt, was man dazu essen kann, und habe von zu Hause aus einen kleinen Lieferservice für Sandwiches und Salate aufgezogen.»

Sie strich Fleisch und Fisch von ihrem Menuplan

Auf Plastikverpackungen und Fertigprodukte hatte sie ohnehin schon verzichtet, aber dann lernte sie beim Lehrgang für angehende Selbstständige eine überzeugte Veganerin kennen und begann, sich auch mit diesem Thema auseinanderzusetzen. «Wenn man etwas für die Umwelt machen kann, warum sollte man es nicht tun?», sagte sie sich und strich Fleisch sowie Fisch von ihrem Menuplan – für sich selbst, aber auch für ihre Kundschaft.

«Anfänglich war es tatsächlich schwierig, die Thurgauer zu überzeugen», erzählt die 41-Jährige. «Ich hatte hauptsächlich deutsche Kunden, meist junge Leute Anfang 20.» Inzwischen sei der Kundenstamm sehr gemischt, komme von beiden Seiten der Grenze und aus jeder Altersgruppe. Bei weitem nicht alle Kundinnen und Kunden ernähren sich vegan oder vegetarisch.

«Sie probieren meine Panini, Suppen oder Kuchen und kommen wieder.»

Der Verzicht auf Fleisch sei mehr als ein Trend: «Wir werden alle nicht umhinkommen, uns zu verändern.»

Von der Zollstation zum Imbiss

2016 mietete die Unternehmerin die alte Zollstation an der Seestrasse in Kreuzlingen für ihren veganen Imbiss «Pepaaa & Green» – ideal gelegen für Einkaufstouristen, Sportler, Velofahrer und für die Schülerinnen und Schüler am Talent Campus. Genau hier steht nun auch der Verkaufsautomat, der vegane, ökologisch korrekte und selbst gemachte Delikatessen auch dann anbietet, wenn der Take-away geschlossen ist.

Caroline Diop-Martins ist alleinerziehende Mutter von zwei Kindern im Teenager-Alter. Langweilig ist ihr also auch ohne ihr Geschäft nicht. «Zunächst hatte ich die Öffnungszeiten des ‹Pepaaa & Green› pandemiebedingt verkürzt, aber dann habe ich festgestellt, dass es für meine Work-Life-Balance besser ist, nur halbtags zu öffnen.»

Damit die Kunden auch ausserhalb der Zeit zwischen 9.30 und 14 Uhr an ihre Waren kommen, gab es nur zwei Möglichkeiten: jemanden als Aushilfe anstellen oder automatisieren. Nun ist die Aufgabe als Gastgeberin im Imbiss nicht so trivial, wie man glaubt, und vor allem nicht so ertragreich, dass sie zwei Personen trägt. Der Automat war also die logische Wahl. Diop-Martins sagt:

«Wenn ich Glück habe, hat er sich in 18 Monaten amortisiert.»

Allerdings musste sie ihn auch schon reparieren lassen. Vandalen hatten Scheiben aufgebrochen. Seitdem bewacht eine Kamera die Schatztruhe.

Die scharfe Sauce hat ihre Wurzeln im Senegal

In Diop-Martins «Pepaaamat» findet sich all das, was man im Vorbeigehen oder nach Geschäftsschluss braucht: ein Gyros zum Selbst-Anbraten aus Seitan, sprich: Gluten aus Weizen, vegane Muffins, eingelegte Chilis und Bioäpfel. Nicht fehlen darf naturgemäss die scharfe Sauce aus pürierten Habanero-Chilis, mit der die Geschäftsidee angefangen hatte. Das Grundrezept habe sie von der senegalesischen Familie ihres Vaters, so Diop-Martin:

«Ich habe die ersten zehn Jahre meines Lebens im Senegal verbracht, bin dann mit meiner deutschen Mutter nach Konstanz gezogen und nun seit rund elf Jahren in Kreuzlingen zu Hause.»

