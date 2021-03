Kreuzlingen «Tolle Visitenkarte an bester Lage»: Thurgau Tourismus eröffnet am Hafen eine neue Infostelle für Feriengäste In der neuen Infostelle am Kreuzlinger Hafen finden Touristen heraus, was es im Kanton alles zu erleben gibt. Werner Fritschi, Präsident von Thurgau Tourismus, ist überzeugt, dass es dieses Angebot im hart umkämpften Markt braucht. Rahel Haag 30.03.2021, 17.10 Uhr

Thurgau Tourismus eröffnet am Kreuzlinger Hafen eine Infostelle. Bild: Andrea Stalder

Wo früher Fisch verkauft wurde, sollen bald Feriengäste anbeissen. Am Donnerstag eröffnet an der Seestrasse 45, neben dem Restaurant Alti Badi am Kreuzlinger Hafen, die neue Infostelle von Thurgau Tourismus. An der Pressekonferenz am Dienstagvormittag sagt Kreuzlingens Stadtpräsident Thomas Niederberger:

«Der Tourismus gewinnt in der Region Kreuzlingen und im ganzen Thurgau immer mehr an Bedeutung.»

Thomas Niederberger, Stadtpräsident. Bild: Andrea Stalder

Bis anhin war der Verein Kreuzlingen Tourismus mit einem Büro am Boulevard für die Förderung des Tourismus in der Region verantwortlich. Vor zwei Jahren sei die Stadt auf Thurgau Tourismus zugegangen. Man habe gemerkt, dass auf diese Weise Synergien genutzt werden könnten, sagt Niederberger.

Dies war auch in beim Standort der neuen Infostelle der Fall: Statt in einen neuen Anbau, ist sie in den hinteren Teil des Restaurants Alti Badi eingezogen. Der Vorschlag kam vom Beizer Fabrizio Ribezzi selbst. Adrian Braunwalder, Leiter Produktmanagement und Gästeinformation bei Thurgau Tourismus, sagt:

«Er kam auf uns zu und meinte, dass er den Teil des Restaurants, den er als Säli nutzte, entbehren könnte.»

Adrian Braunwalder, Leiter Produktmanagement und Gästeinformation bei Thurgau Tourismus. Bild: Andrea Stalder

In eben diesem Teil sei früher ein Fischladen untergebracht gewesen. Nun wird die Infostelle durch eine Glaswand vom Restaurant getrennt.

Leiten wird die neue Infostelle Nicole Esslinger. Sie wird von drei Mitarbeiterinnen unterstützt. «Wir sind wahnsinnig froh, dass Thurgau Tourismus alle Mitarbeiterinnen der ehemaligen Infostelle übernimmt», sagt Niederberger. Der Verein Kreuzlingen Tourismus wird noch in diesem Jahr offiziell aufgelöst.

Ein hart umkämpfter Markt

Nicht nur bei der Stadt, auch bei Thurgau Tourismus ist die Freude über die neue Infostelle gross. Werner Fritschi, Präsident von Thurgau Tourismus ist überzeugt:

«Wir eröffnen sie zum richtigen Zeitpunkt.»

Werner Fritschi, Präsident von Thurgau Tourismus. Bild: Andrea Stalder

Die aktuelle Situation mit dem Coronavirus habe gezeigt, dass der Thurgau eine wunderbare Ferienregion sei. Im vergangenen Jahr hätten viele Schweizer hier ihre Ferien verbracht. Gleichzeitig sei der Markt hart umkämpft: Die Kantone Tessin, Graubünden und Wallis seien grosse Mitbewerber. «Die Infostelle in Kreuzlingen ist für uns eine tolle Visitenkarte an bester Lage – immerhin liegt sie direkt am Bodenseeradweg.»

Im Innern der Infostelle erwartet die Besucher ein sogenanntes Flyerboard, auf dem Broschüren zu verschiedenen Aktivitäten zu finden sind. Hier werden beispielsweise der Apfelweg Altnau, das Bodensee Planetarium, die alte Säge Tägerwilen oder das Museum Rosenegg beworben.

Darin eingebettet ist ein grosser Touchscreen, auf dem sich Besucherinnen und Besucher unter anderem Velo- und Wanderrouten anzeigen lassen können. Die Feriengäste können sich aber auch am Schalter von einer Mitarbeiterin beraten lassen.

Nicole Esslinger am Schalter in der neuen Infostelle von Thurgau Tourismus in Kreuzlinger. Bild: Andrea Stalder

Auf einem Regal finden sich zudem kulinarische Köstlichkeiten, auf einem anderen kleine Souvenirs wie Postkarten. «I love Kreuzlingen», ist darauf zu lesen. Wobei das englische Verb durch ein rotes Herz mit einem Schweizerkreuz symbolisiert wird.