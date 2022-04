Kreuzlingen: Opfer ist nach Messerangriff ausser Lebensgefahr

Kreuzlingen Tödlicher Fenstersturz nach Messerangriff: «Dass so etwas hier passiert, ist ein Schock für uns» Ein Tag nach einer Messerattacke am Sonntag in Kreuzlingen sind die Hintergründe der Tat immer noch rätselhaft. Was Nachbarn und die Polizei sagen und wie es dem 33-jährigen Opfer des Messerangriffs geht. René Laglstorfer, Südkurier Jetzt kommentieren 04.04.2022, 18.00 Uhr

Nachdem der 29-Jährige einen Mann angegriffen hat, stürzte er sich aus dem Fenster. Bild: BRK News

«Dass so etwas hier passiert, ist ein Schock für uns – es ist schrecklich», sagt eine Nachbarin des am Sonntag in Kreuzlingen in den Tod gesprungenen 29-Jährigen. Der gebürtige Mazedonier soll zuvor laut Kantonspolizei Thurgau in seiner Wohnung an der Rigistrasse in Kreuzlingen kurz vor zehn Uhr seinen 33-jährigen serbischen Bekannten mit einem Küchenmesser attackiert und dabei schwer verletzt haben.