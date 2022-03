Kreuzlingen: Talent-Campus beherbergt 43 ukrainische Sporttalente

Kreuzlingen Talent-Campus nimmt junge ukrainische Eishockeytalente und ihre Familien auf – nun sucht die Sportschule Hilfe Am späten Donnerstagabend sind beim Talent-Campus Bodensee in Kreuzlingen 43 Flüchtende aus der Ukraine angekommen. Nun sucht die Sportschule Hilfe bei der Organisation der Betreuung. Mario Testa Jetzt kommentieren 11.03.2022, 16.55 Uhr

Am Donnerstagabend um 22 Uhr ist der Car mit den ukrainischen Flüchtlingen in Kreuzlingen beim Talent-Campus Bodensee angekommen. Bild: PD

Junge Eishockeyspieler, ihre Mütter und Geschwister aus der Region Kiew leben seit gestern auf dem Talent-Campus Bodensee in Kreuzlingen. Nach einer mehrtägigen beschwerlichen Busreise von der slowakisch-ungarischen Grenze über Budapest nach Kreuzlingen konnten sie die vergangene Nacht erstmals wieder in einem warmen Bett schlafen. «Es sind 43 Personen, denen wir nun eine Unterkunft bieten», sagt Reto Ammann, Verwaltungsratspräsident der SBW Haus des Lernens AG, zu der auch der Talent-Campus in Kreuzlingen gehört.