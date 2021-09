Swissminiatur im Kreuzlingen Garten: Drachenburg und Blaues Haus

Kreuzlingen Swissminiatur in Kreuzlingen: Bruno Spielmann baut historische Gebäude im Kleinformat Bruno Spielmann hat in seinem Garten mehrere Gebäude im Massstab 1:30. Unter anderem die Gottlieber Drachenburg steht zwischen den Gleisen einer Modelleisenbahn. Das Konstanzer Schnetztor soll folgen. Werner Lenzin 24.09.2021, 16.50 Uhr

Bruno Spielmann in seinem Garten vor der nachgebauten Gottlieber Drachenburg. Natürlich auch das TCS-Auto steht vor dem Gebäude. Bild: Werner Lenzin

Bruno Spielmann macht seinem Namen alle Ehre. Trotz seines Alters von 71 Jahren hat er die Freude an den kleinen Dingen des Lebens nicht verloren. Sein Garten zeugt von dieser Spielfreude und dem aussergewöhnlichen Hobby, das er pflegt. Zum einen ist da die Modelleisenbahn, die munter und schnell durch den prächtigen Garten fährt. Und zum anderen stehen da historische Bauten in seinem Garten. Allerdings in Miniaturform.