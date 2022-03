Stadtderby: Auf dem Döbeli in Kreuzlingen rollt der Ball

Kreuzlingen Stadtderby im Fussball: Das Urteil fällt früh, das Tor spät Am Samstagabend fand das erste Kreuzlinger Stadtderby im Döbeli statt. Der AS Calcio empfing den FC Kreuzlingen. Für die vielen Zuschauer eine gute Gelegenheit des Austauschs. Viviane Vogel 13.03.2022, 17.10 Uhr

Auf dem Spielfeld wird um den Ball gekämpft, rund herum geniessen die Zuschauer einen geselligen Samstagabend. Mario Gaccioli

«Also bei unseren Heimspielen erscheinen jeweils mehr Zuschauer», sagt Daniel Geisselhardt, Präsident des FC Kreuzlingens (FCK). Man merkt es der Leitung an: Heute steht etwas auf dem Spiel. «Bei so einem Stadtderby kann alles geschehen!» Erst recht, wenn man bedenke, dass sich mit dem FCK und dem AS Calcio (ASC) regionale Grössen gegenüberstehen. Die Dynamik sei schon noch einmal intensiver, da es um die städtische Dominanz gehe.

Daniel Geisselhardt, Präsident FC Kreuzlingens. Bild: Viviane Vogel

«Ich bin voller freudiger Erwartung, wie die Saison eröffnet wird.»

Die Spieler nehmen den Auftakt jedoch gelassen. Es ist eines jener Spiele, während derer man sich getrost noch eine Bratwurst holen und mit den Nachbarn friedlich plaudern kann. Die Gefahr, dass man etwas verpasst, ist klein. Man sagt allen hallo, die man kennt, erkundigt sich nach der Familie, dem Job, und was es sonst noch so zu reden gibt.

Gespräche am Spielfeldrand

Roland Egloff und seine Begleitung sind vor allem zur moralischen Unterstützung hier. «Wir kennen Fabian, der für den FCK im Tor steht. Aber bislang musste er sich noch nicht wirklich unter Beweis stellen.» Obwohl sich Egloff aus Fussball nicht viel macht, findet auch er, dass heute ein eher ruhiges Spiel läuft.

Zuschauer Roland Egloff. Bild: Viviane Vogel

«Es gab ja in der ersten Halbzeit nur eine wirkliche Goalchance, die sogar ich realisiert hätte.» In der zweiten Halbzeit kann Fabian Fellmann dann tatsächlich mehrfach zeigen, dass er eine gute Torwart-Wahl ist. Er hält, egal wie scharf der Schuss auf sein Gehäuse kommt.

Stadtpräsident Thomas Niederberger geniesst den Abend, weil am Ende ja so oder so Kreuzlingen gewinnen wird. «Unsere Gemeinschaft profitiert ganz klar von einem solchen Derby.» Es fördere den Zusammenhalt ungemein. «Man kennt sich und freut sich, altbekannte Gesichter wieder zu sehen.» Zudem gehe es bei einem Stadtderby tendenziell etwas heisser auf dem Platz zu und her.

«Die lokale Rivalität begrenzt sich auf das Spielfeld, aber dort entladen sich dann die Emotionen.»

Wie um Niederbergers Worte zu unterstreichen, muss der Schiedsrichter in der zweiten Halbzeit tatsächlich mehrmals dazwischen gehen, um einer Handgreiflichkeit vorzubeugen.

Viele junge Spieler auf dem Feld

Dass sportlich keine Glanzleistungen erbracht werden an diesem Abend, begründet ACS-Präsident Marcus Meloni vor allem mit einem Faktor: «Wir haben eine sehr junge Mannschaft auf dem Platz.» Das merke man, denn Fussball erfordere Spielerfahrung. «Man muss den Gegner lesen können. Deshalb haben ältere, erfahrenere Spieler einen grossen Vorteil.» Aber er sei trotzdem zufrieden mit dem Abend. Es sei ja erst der Auftakt, Punkte könne man noch oft genug sammeln. Und trotzdem kann er sich einen Seitenhieb nicht verkneifen, und sagt mit Schalk in den Augen: «Wir kaufen uns eben keine Spieler ein, sondern fördern die eigenen.»

Viel Publikum entlang des Spielfeldrands verfolgt das Duell der beiden Kreuzlinger Clubs AS Calcio (blauweiss) und FC Kreuzlingen (schwarz). Bild: Mario Gaccioli

FCK-Fan Yannick hatte sich zu Beginn des Matches grosse Hoffnungen gemacht: «Es ist wichtig, dass wir heute gewinnen. Das wird sicher ein heisses Spiel geben!» Was als Enttäuschung begann, nimmt gegen Ende richtig Fahrt auf. Je näher die 90 Minuten rücken, desto leidenschaftlicher wird gespielt. Der ASC vergibt mehrere Torchancen spektakulär und der FCK entscheidet das Spiel mit 1:0 für sich, fast auf die Sekunde genau zum Abpfiff. Seine Fan-Ecke schreit vor Glück und zündet Pyros – während die Calcio-Fans grummelig anzweifeln, ob das Tor überhaupt noch während des Spiels gefallen ist.