Kreuzlingen Stadt verlängert Pachtvertrag für das Restaurant Schloss Seeburg Die Stadt Kreuzlingen hat den Pachtvertrag mit Matias und Jacqueline Bolliger für das Restaurant Schloss Seeburg um weitere fünf Jahre verlängert. Gleichzeitig übernimmt der langjährige Küchenchef Marc Wöhrle neu die operative Geschäftsleitung. 07.05.2021, 15.10 Uhr

Im vergangenen Jahr haben Matias und Jacqueline Bolliger, Pächter des Restaurants Schloss Seeburg, mit Vera Marbach und Leonie Schoch von der Atlantis-Kita ein Kinderkochbuch entworfen. Bild: Andrea Stalder

(17. Juni 2020)

(red) Am 14. Februar 2016 schlossen Jacqueline und Matias Bolliger erstmalig den Pachtvertrag für das Restaurant Schloss Seeburg mit der Stadt Kreuzlingen ab. Der Vertrag lief Anfang 2021 aus und wurde nun um weitere fünf Jahre verlängert. Peter Bergsteiner, Liegenschaftsverwalter der Stadt Kreuzlingen sagt:

«Bolligers haben in den vergangenen Jahren gezeigt, wie viel Potenzial dieses Juwel in unserer Stadt besitzt. Sie haben viel Leben in die alten Gemäuer gebracht und das Schloss Seeburg bis weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht.»

Peter Bergsteiner, Liegenschaftsverwalter der Stadt Kreuzlingen. Bild: Andrea Stalder

Er freue sich, dass der Mietvertrag, insbesondere in dieser herausfordernden Zeit, verlängert werden konnte.

Küchenchef übernimmt Geschäftsleitung

Dennoch: Im Restaurant wird nicht alles beim Alten bleiben. Nach fünf Jahren sei es Zeit für eine Veränderung, sagt Matias Bolliger.

«Wir werden uns weiteren Projekten widmen und die operative Leitung der ‹Seeburg› Küchenchef Marc Wöhrle übergeben.»

Sie hätten volles Vertrauen in ihn und wüssten, dass er das Restaurant Schloss Seeburg in ihrem Sinne weiterführen und -entwickeln wird, fügt Bolliger hinzu.

Das Wirte-Ehepaar wird weiterhin in der «Seeburg» anwesend sein, «allerdings vermehrt im Hintergrund», sagt Jacqueline Bolliger. Über die neuen Projekte, die sie mit ihrem Mann im Visier hat, will sie noch nichts verraten. «Wir schauen optimistisch in die Zukunft und sind hochmotiviert, die Thurgauer Gastronomie weiterhin mitzuprägen.»

Als mehrfach ausgezeichnete Hochzeitslocation würden sie sich weiterhin stark im Bereich Bankett und Events positionieren. «Seit dem vergangenen Jahr haben wir zudem die nötige Infrastruktur, um zusätzlich täglich für diverse Schulen, Kitas und Horte das Mittagsmenu zuzubereiten», sagt Bolliger. Dieses Segment sei ausbaubar, an den übrigen Bereichen halte man fest.