Kreuzlingen Stadt meldet: Revision der Ortsplanung ist auf Kurs Im Mai 2021 berät der Kreuzlinger Gemeinderat über die «Botschaft Rahmennutzungsplanung». Die Überarbeitung des Zonenplans und des Baureglements sind damit absehbar. 28.01.2021, 16.40 Uhr

Im Süden des Schlosses Brunnegg soll im Rahmen der Ortsplanungsrevision eine Freihaltezone entstehen. (Bild: Andrea Stalder - 22.8.2019)

(red) Die Revision der Ortsplanung ist ein komplexes Verfahren, das Kantonale und Eidgenössische Gesetze berücksichtigt und der öffentlichen Planauflage unterliegt. Mittlerweile sei der Prozess in der Stadt Kreuzlingen soweit abgeschlossen, dass der Stadtrat die Botschaft «Revision des Rahmennutzungsplans» erarbeiten und dem Gemeinderat am 6. Mai 2021 zur Beschlussfassung vorlegen könne, heisst es in einer Mitteilung.