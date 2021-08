Kreuzlingen Spatenstich ist erfolgt: Der Fitnesspark der Thurgauer Kantonalbank soll Teil einer neuen Begegnungszone sein Die Thurgauer Kantonalbank realisiert zu ihrem 150-Jahr-Jubiläum fünf Fitnessparks. Am Standort Kreuzlingen ist nun der Baustart erfolgt. Die Eröffnung des Fitnessparks ist für den August 2021 geplant. 19.08.2021, 11.09 Uhr

Freuen sich über den Baustart in Kreuzlingen: Thomas Gmünder, Projektleiter Jubiläum TKB, Hans-Jörg Schoop, Leiter der TKB Kreuzlingen, Stadtpräsident Thomas Niederberger, Ruedi Wolfender, Leiter Gesellschaft und Liegenschaften Stadt Kreuzlingen und Stadträtin Dorena Raggenbass. Bild: PD/Mario Gaccioli

(red) Anlässlich ihres 150-Jahr-Jubiläums realisiert die TKB in jedem der fünf Thurgauer Bezirke einen Fitnesspark mit der Bezeichnung Fit 21. Der erste Park in Weinfelden wurde bereits im März eröffnet, und kürzlich ist der Spatenstich zum Fitnesspark in Kreuzlingen erfolgt.