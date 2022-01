Das Kreuzlinger Open Place organisiert eine Fotoausstellung

Kreuzlingen «Schon der Druck auf den Auslöser hat etwas im Kopf ausgelöst»: In der Kirche Kurzrickenbach ist eine Fotoausstellung der besonderen Art zu sehen Das Open Place zeigt unter dem Titel «Fokus auf Leben» in der Kirche Kurzrickenbach 145 Bilder. Gemacht haben sie ganz unterschiedliche Menschen aus Kreuzlingen und Konstanz – mit einer Einwegkamera. Inka Grabowsky 24.01.2022, 15.07 Uhr

Drei von 45 Teilnehmenden mit drei von 145 Bildern: Benjamin Arntzen (links) mit Sandra und Natanael. Bild: Inka Grabowsky

Seit August arbeiten rund 45 Kreative aus Kreuzlingen und Konstanz auf den kommenden Samstag hin. Im Rahmen einer Aktion des Open Place haben sie mit einer Einwegkamera dokumentiert, was ihnen im Leben wichtig ist. Über 1200 Fotos sind dabei entstanden. 145 von ihnen werden nun im Rahmen der Ausstellung «Fokus auf Leben» präsentiert.

Einige Fotos müssen noch gerahmt werden. Ausserdem hat der Gruppenleiter, der Fotograf Benjamin Arntzen, eine Idee: «Bisher hängen die Aufnahmen unkommentiert an den Wänden. Wie wäre es, wenn sich jeder überlegt, wie er sein Bild nennt?» Die Künstlerinnen und Künstler sind einverstanden, aber auch überfordert. «Ich muss die Fotos erst sehen», sagt ein Teilnehmer. Die anderen stimmen zu.

Es ist schon eine Weile her, dass sie selbst ausgewählt haben, welche drei ihrer insgesamt 27 Bilder in die Ausstellung kommen sollen. Die wenigsten wissen spontan, was sie sich beim Fotografieren im Herbst gedacht haben. Also wird das Titelgeben verschoben.

Während die Fotografinnen und Fotografen die Bilder in die Wechselrahmen bringen und sie mit Klebestreifen im Passepartout befestigen, probt die Konstanzerin Julia Matt in der Kirche Kurzrickenbach für das Rahmenprogramm bei der Vernissage. Sie singt zur Ukulele die «Passacaglia della vita» von Stefano Landi, eine Hommage an die Freuden des Lebens aus dem Barock, in die sie eine Tarantella hineinkomponiert hat. «Das passt ideal zum Thema der Ausstellung», sagt sie.

Selbstporträts, Schwäne und schöne Gebäude

Für die Aktiven des partizipativen Projekts war es jedoch gar nicht so einfach, herauszufinden, welche Motive zum Thema «Fokus auf Leben» passen. Beate aus Konstanz, hier sind alle per Du, erzählt: «Am Anfang dachte ich an meine Arbeit, mein Hobby Tangotanzen oder meine Familie, aber durch unsere Treffen in der Gruppe habe ich gesehen, dass man einen ganz anderen Fokus aufs Leben haben kann.» Sie arbeite mit Geflüchteten zusammen, von denen einige auch mitgemacht hätten.

«Es sind erstaunlich viele Selbstporträts entstanden, eine Frau hat sich auf Schwäne konzentriert, und ein Mann aus Ghana hat schöne Gebäude fotografiert. Es war spannend, die Bilder der anderen anzusehen.»

Vielfalt zeigen, Verständigung ermöglichen und sich begegnen, das waren die erklärten Ziele des grenzüberschreitenden Projekts. Es sei eine sehr diverse Gruppe zusammengekommen. «Wir haben einander gut kennen gelernt», freut sich Projektleiter Arntzen.

Man kann weder zoomen noch löschen

Die Einwegkameras mit Schwarz-Weiss-Film sind simpel. Man kann nicht zoomen, es gibt keine Filter oder digitale Verbesserungsmöglichkeiten. Nicht alle Bilder sind etwas geworden. Natanael etwa akzeptiert gerade mal einen seiner 27 Versuche als gelungen. «Der Rest war viel zu dunkel. Der Blitz hat nicht ausgelöst.» Er war zufällig auf die Aktion gestossen.

«Ich wollte in der Kleiderbörse einen Mantel abgeben und war dann zur rechten Zeit an rechten Ort, um zum Einführungsworkshop zu bleiben.»

Hier machten sich die Teilnehmenden mit der Aufgabe vertraut. «Ich habe sonst viel Erfahrung mit Kleinbildfotografie», sagt eine Teilnehmerin. «Eine Einwegkamera hatte ich noch nie benutzt. Deshalb war ich enttäuscht, als ich sah, wie körnig und unscharf die Bilder waren.» Andererseits sei ihr Perfektionismus oft hinderlich. Anderen hätten ihre Fotos besser gefallen, sodass sie sogar fünf Bilder in der Ausstellung habe.

Wenn man keine Bilder löschen kann, dann muss man vorher überlegen, was man abbilden möchte. Diesen Lerneffekt kann den Teilnehmenden niemand nehmen. «Schon der Druck auf den Auslöser hat ja etwas im Kopf der Fotografierenden ausgelöst», sagt Benjamin Arntzen. Teilnehmer Heinz fügt hinzu:

«Man schaut anders auf die Welt, wenn man nach einem Motiv sucht, das zum Alltag gehört.»

Hinweis: Die Vernissage von «Fokus auf Leben» findet am Samstag, 29. Januar, um 16 Uhr in der Kirche Kurzrickenbach statt. Es besteht Zertifikatspflicht. Anschliessend ist die Ausstellung jeweils am Sonntag ab 14 Uhr oder während der Öffnungszeiten des Open Place zu sehen.