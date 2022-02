Preisgekrönte Puppenspielerin kommt nach Kreuzlingen

Kreuzlingen Schneewittchen mal anders: Die Puppenspielerin Anna Wagner-Fregin tritt im Kulturzentrum Kult-X auf Am kommenden Mittwoch zeigt das Theater Anna Rampe auf Einladung des Theaters an der Grenze das Stück «Einmal Schneewittchen, bitte». Die Veranstaltung findet im Kreuzlinger Kulturzentrum Kult-X statt. 14.02.2022, 16.30 Uhr

Der Apotheker-Hund Pacco und die Märchenapothekerin brauen aus verschiedenen Zutaten das Märchen «Schneewittchen» zusammen. Bild: PD/Daniel Wagner

Man nehme einen schönen Prinzen, ein einsames Mädchen, sieben verzückte, verrückte Zwerge, eine böse Stiefmutter, ein bisschen Magie, eine Menge Neid, eine grosse Portion Freundschaft, einen vergifteten Apfel und ein Happy End. So in etwa müsste das Rezept für «Einmal Schneewittchen, bitte» aussehen.

Auf Einladung des Theaters an der Grenze tritt die Puppenspielerin Anna Wagner-Fregin vom Theater Anna Rampe mit dem Stück am kommenden Mittwoch, 16. Februar, um 15 Uhr im Kreuzlinger Kulturzentrum Kult-X an der Hafenstrasse 8 auf.

Zwerge sprechen in verschiedenen Dialekten

So wie ein Apotheker aus unterschiedlichsten Ingredienzien Medikamente gegen Krankheiten herstellt, so braut die Märchenapothekerin mit Hilfe des Apotheker-Hundes Pacco die Geschichte von Schneewittchen. Die Vorlage von den Gebrüdern Grimm wird allerdings ordentlich gerührt und geschüttelt, sodass an dem Puppenspiel alle Menschen ab vier Jahren Freude haben. Erstaunlich aktuell sind die Themen: Schönheitswahn, Neid und Einsamkeit.

Anna Wagner-Fregin ist in Köln geboren und lebt in Berlin, insofern wird die 50-Minuten-Vorstellung von «Einmal Schneewittchen, bitte» im Kreuzlinger Kult-X auf Hochdeutsch gegeben. Allerdings sprechen die Zwerge in sieben verschiedenen Dialekten. (red)

Hinweis: Tickets gibt es online für 12 beziehungsweise 22 Franken. Das Familienticket für zwei Erwachsene mit bis zu vier Kindern für 46 Franken ist nur an der Tageskasse erhältlich.