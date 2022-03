Kreuzlingen: Rotary Clubs veranstalten Benefizkonzert für Ukraine

Kreuzlingen Rotary Clubs veranstalten ein Benefizkonzert für die Ukraine Am Freitag, 1. April, veranstalten die Rotary Clubs aus Kreuzlingen und Konstanz im Dreispitz ein Benefizkonzert. Die Einnahmen kommen Hilfsprojekten in der Ukraine zugute. Einen ersten Erfolg haben die Clubs bereits erreicht, indem sie 20 Menschen aus der westukrainischen Stadt Lemberg zur Flucht verholfen haben. 24.03.2022, 04.30 Uhr

Der Konzertpianist Alexander Krichel aus Hamburg. Bild: PD/Nikolaj Lund

Die Rotary Clubs aus Kreuzlingen und Konstanz veranstalten zu Gunsten der Ukraine am Freitag, 1. April, um 19.30 Uhr im Kreuzlinger Kulturzentrum Dreispitz ein Benefizkonzert. Dafür ist es ihnen gelungen, den jungen Hamburger Konzertpianisten Alexander Krichel zu gewinnen. Sein Spiel wird von der internationalen Kritik gefeiert. Vor dem Konzert wird der ukrainische Botschafter in der Schweiz Artem Rybchenko ein Grusswort sprechen.

Alexander Krichel verzichtet auf einen Grossteil seiner Gage zu Gunsten der Ukraine-Projekte, die die Clubs unterstützen. Seit vielen Jahren unterstützen die Rotary Clubs Kreuzlingen und Kreuzlingen-Konstanz in der westukrainischen Stadt Lemberg Projekte, die hilfebedürftigen Kindern und Jugendlichen sowie Menschen mit Behinderung zugutekommen.

20 Menschen holten die Rotary Clubs nach Kreuzlingen

Die besonders vulnerable Gruppierung der Menschen mit Behinderung ist durch den Krieg besonders gefährdet, allein deshalb, weil eine selbstständige Flucht zumeist nicht möglich ist. Nun ist es gelungen, 20 Menschen, davon zehn mit Einschränkungen und zehn Betreuende, mit Bussen die Flucht zu ermöglichen. Sie werden derzeit in Kreuzlingen betreut.

Die Konstanzer Clubs sammeln aktuell Geld, das von den Rotary Clubs in Charkiw ganz direkt für humanitäre Hilfe in der Stadt eingesetzt wird. Ausserdem werden bereits jetzt Integrationsprojekte vorbereitet, die den jetzt ankommenden Geflüchteten zugutekommen. Der Erlös aus dem Konzert wird auf die verschiedenen Projekte aufgeteilt.

Der Pianist Alexander Krichel ist bekannt für eher ungewöhnliche Stücke-Arrangements. So stellt er beim Konzert im Dreispitz neben die Interpretation von Modest Mussorgskis Klassik-Hit «Bilder einer Ausstellung» die Suite Nr. 2 des eher unbekannten rumänischen Komponisten George Enescu.

Hinweis: Die Konzertkarten kosten 50 Franken pro Person. Sie sind erhältlich in der Papeterie Bodan, Hauptstrasse 35 in Kreuzlingen (Telefon 071 672 11 11 oder per Mail an papeterie@bodan-ag.ch) sowie an der Abendkasse. (red)