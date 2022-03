Kreuzlingen: Stadthaus-Alternative wird geplant, Tiefgarage nicht

Kreuzlingen Planung geht in die nächste Runde: Gemeinderat genehmigt 1,4 Millionen Franken für die Ausarbeitung eines Stadthaus-Alternativprojekts Nach einer langen und intensiven Diskussion haben die Mitglieder des Kreuzlinger Gemeinderats am Donnerstagabend den Projektierungskredit für die Erweiterung des Stadthause genehmigt. Die Planung der Tiefgarage unter dem Bärenplatz muss hingegen warten, zuerst muss das Volk über die Volksinitiative befinden. Urs Brüschweiler und Rahel Haag 18.03.2022, 05.30 Uhr

Das Kreuzlinger Stadthaus genügt den Ansprüchen nicht mehr. Bild: Reto Martin

Vor der Abstimmung sagte SP-Gemeinderat Ruedi Herzog an die frisch eingebürgerten Anwesenden gewandt, dass sie sich von der eben geführten Diskussion hoffentlich nicht davon abschrecken liessen, sich einmal in Kreuzlingen politisch zu engagieren. «Das wäre schade.»

Zu Entscheiden hatten die Gemeinderatsmitglieder am Donnerstagabend über das Kreditbegehren von 1,4 Millionen Franken für die Durchführung eines Architekturwettbewerbs und die Projektierung für die Sanierung und Erweiterung der bestehenden städtischen Verwaltungsliegenschaften. De facto soll das Geld also in die Planung eines Alternativprojekts für das Stadthausprojekt «Schlussstein» auf der Festwiese fliessen. Vorneweg: Die Gemeinderatsmitglieder haben das Kreditbegehren am Ende mit 31 Ja- bei 6 Nein-Stimmen klar gutgeheissen.

Tot oder nicht tot, das ist hier die Diskussion

Gemeinderat Daniel Moos sagte im Namen der Fraktion Freie Liste/Grüne, dass sie sich nicht einig geworden seien. «Manche Mitglieder haben Bedenken, dass der Stadtrat das Projekt ‹Schlussstein› doch noch wie einen Phoenix aus der Asche emporsteigen lassen könnte.» Dieser Meinung war unter anderem Gemeinderat Jost Rüegg von der Freien Liste und Initiant der Volksabstimmung für eine freie Festwiese, die vor rund einem Jahr angenommen worden war. Deren Ziel: Die Verhinderung des «Schlusssteins». Er sagte:

«Der ‹Schlussstein› ist politisch tot.»

Jost Rüegg, Gemeinderat von der Freien Liste und Initiant der Volksinitiative für eine freie Festwiese. Bild: PD

Dem widersprach SP-Gemeinderat Andreas Hebeisen vehement: «Der ‹Schlussstein› ist zwar politisch angeschlagen, hat aber vielleicht doch noch ein Lebensschicksal.» Sprich: Sollte das Volk das Alternativprojekt Stadthaus ablehnen, sei der «Schlussstein» zurück im Rennen, denn die Initiative zur Freihaltung der Festwiese habe lediglich eine Ausarbeitung eines Alternativprojekts verlangt.

Die Kreuzlinger Festwiese von oben. Bild: Reto Martin

Thomas Niederberger, Stadtpräsident. Bild: Reto Martin

In seinem Votum hatte Rüegg deutlich gemacht, dass er der Ansicht sei, der Stadtrat habe die Ausarbeitung eines Alternativprojekts nur «widerwillig» an die Hand genommen. Das wollte Stadtpräsident Thomas Niederberger so nicht stehen lassen. Er meldete sich mit einem «emotionalen» Beitrag zu Wort und nannte das eine «Unterstellung». Der Stadtrat habe nur einen Tag nach der Volksabstimmung die Arbeit für ein Alternativprojekt aufgenommen habe.

«Wir halten uns an den demokratischen Entscheid des Kreuzlinger Volks.»

Tiefgaragen-Initiative muss zuerst in die Volksabstimmung

Nach den ausführlichen und teils gehässigen Voten beim Traktandum eins, gings es danach zügiger vorwärts. Der Gemeinderat hat die Volksinitiative «Tiefgarage mit Stadtwiese beim Bärenplatz» einstimmig für gültig erklärt. Hingegen folgte er nicht dem Vorschlag des Stadtrat, das Anliegen direkt in ein abstimmungsreifes Projekt umzusetzen. «Vorauseilenden Gehorsam» nannte es Andreas Hebeisen, Präsident der vorberatenden Kommission. Mit 33 zu 3 Stimmen entschied sich das Parlament dafür, die Volksinitiative nun zuerst der Volksabstimmung zu unterbreiten.

Entscheidend dafür war bei den meisten Votanten, dass man nicht ein Tiefgaragenprojekt auf dem Bärenplatz erarbeiten lassen möchte, solange man nicht weiss, ob das Volk das wirklich will und solange nicht endgültig klar ist, ob das Stadthausprojekt «Schlussstein» wirklich vom Tisch ist. «Wir müssen zuerst schauen, was mit dem Stadthaus passiert», sagte etwa CVP-Gemeinderat Thomas Pleuler. Wie Andreas Hebeisen zuvor erklärte, habe ein juristisches Gutachten ergeben, dass mit der Annahme eines Tiefgaragen- projektes das bestehende Stadthausprojekt auf der Festwiese vom Tisch sei. «Dann ist der ‹Schlussstein› weg». Die grosse Mehrheit der Gemeinderatsmitglieder will aber den Stimmberechtigten beim Stadthaus-Alternativprojekt eine Auswahl erhalten. «Die Bevölkerung hat das Recht, auswählen zu können», sagte etwa SVP-Gemeinderat Fabian Neuweiler.

Mit 30 zu 7 Stimmen entschied sich das Parlament, die Initiative dem Volk zur Ablehnung zu empfehlen. Der Projektierungskredit über 600000 Franken für die Tiefgaragenplanung wurde anschliessend naturgemäss fast einstimmig abgelehnt. Freie Liste-Gemeinderat Jost Rüegg beharrte darauf, dass auf Grundlage des Projektes Dialogos von 2007 rasch und unkompliziert eine Tiefgarage gebaut werden könnte. Die Verzögerungstaktik von Stadt- und Gemeinderat ist jedoch vorläufig aufgegangen.