Kreuzlingen: Jugendblasorchester musiziert nach Lagerwoche

Kreuzlingen Orchester versprüht Lebensfreude Das Jugendblasorchester Thurgau trat am Samstagabend im gutbesuchten Kulturzentrum Dreispitz in Kreuzlingen auf. JBO-Präsident Fredy Sonderegger gab an diesem Abend seinen Rücktritt bekannt. Judith Schuck 11.04.2022, 04.40 Uhr

Nach einer Lagerwoche zeigen die Musikerinnen und Musiker des Jugendblasorchesters Thurgau im Dreispitz ihr Können. Bild: Ralph Ribi

Nach einer intensiven Woche des Übens im Lager in Wildhaus präsentierte das Jugendblasorchester (JBO) Thurgau, was es erarbeitet hatte. 55 Teilnehmende mit einer Altersdifferenz von 20 Jahren von den jüngsten zu den ältesten Musikerinnen und Musikern studierten das Konzertprogramm «America First … then through the wall!» ein.