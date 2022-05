Kreuzlingen: Drei Museen danken ihren Ehrenamtlichen

Am kommenden Sonntag, 15. Mai, findet der internationale Museumstag unter dem Motto «The Power of Museums» statt. An diesem Tag ist der Eintritt in die drei Kreuzlinger Museen Bodensee Planetarium und Sternwarte, Seemuseum und Museum Rosenegg kostenlos.

Im Bodensee Planetarium und Sternwarte findet um 14 Uhr eine Vorführung für Kinder ab sechs Jahren und um 16 Uhr eine Vorführung für Kinder ab zwölf Jahren statt.

Im Seemuseum findet im Rahmen der Finissage der Ausstellung «Am Bach. Die unbekannte Natur von nebenan» um 16 Uhr eine Führung mit der Fotografin Claudia Peyer statt.

Das Museum Rosenegg startet um 11 Uhr mit der Matinée Junge Musiker und bietet anschliessend die Möglichkeit, die neue Sonderausstellung «Gratuliere! 75 Jahre Stadt Kreuzlingen» zu besichtigen. (rha)