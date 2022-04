Science-Fiction-Filmpremiere im Kunstraum Kreuzlingen

Kreuzlingen Noch nicht ganz fertig – und trotzdem beeindruckend: So war die Filmpremiere im Kunstraum Am Sonntag feierte der Film «Capslock Superstar samplen den Urknall» Premiere im Kunstraum und Kult-X. Judith Schuck 11.04.2022, 16.56 Uhr

Jessica Jurassica, David Nägeli und Jeremias Heppeler im Cockpit ihres Raumschiffs. Mit an Bord ist Kurator Richard Tisserand. Bild: Judith Schuck

Zwar war der Film des Kollektivs «Dieter Meiers Rinderfarm» bestehend aus Jessica Jurassica, Jeremias Heppler und David Nägeli bei der Premiere noch nicht ganz fertig. Was das Publikum zu sehen bekam, hinterliess aber Eindruck und zeigte: Der Thurgau ist voller Helden.

Zwei Monate arbeiteten die drei gemeinsam mit befreundeten Kulturschaffenden an ihrer Ausstellung im Kunstraum Kreuzlingen, die Filmset und Requisite stellte. Durch Corona kam es immer wieder zu Ausfällen im Team, weswegen sich die Dreharbeiten verzögerten.

In seiner Ansprache bemühte Jeremias Heppeler, intermedialer Künstler aus Tuttlingen, eine Brotmetapher für den Schaffensprozess: «Ich weiss nicht, ob das für Filme genauso gilt wie für Brot, aber Brot schmeckt besonders gut, wenn es frisch aus dem Ofen kommt.» Bis eine Stunde vor der Eröffnung der Finissage, an der die Filmpremiere im Mittelpunkt stand, arbeiteten alle Beteiligte mit Hochdruck an ihrem Gemeinschaftswerk, das eine Do-it-yourself-Ästhetik mit hochprofessionellem Können kombiniert.

Eine Band will das Universum vor dem Untergang retten

So steht dem Raumschiff, das als begehbare Kulisse im Kunstraum ausgestellt ist und unter Mitwirkung des Teufner Künstlers Thomas Stüssi aus Pappe und Paletten gebaut wurde, ein 3D-Render von Tobias Rüeschi gegenüber, das im Tiefparterre als Video gezeigt wird. Im Film reisen die Band Capslock Superstar bestehend aus Jessica Jurassica und DJ Netlog (David Nägeli) mit ihrem androiden Manager Josef Bertold Hund (Jeremias Heppeler) durchs All, um das Universum vor seinem Untergang zu bewahren. Der Science-Fiction-Streifen verhandelt damit auf humorvolle Weise Fragestellungen der Kunst und Musiktheorie, Klimakrise und patriarchalen Machtstrukturen.

«Noch nie war uns das Universum so nah wie heute», sagte Kunstraum-Kurator Richard Tisserand in seiner Rede. «Alle Künstlerinnen und Künstlern haben ihr eigenes Universum hierher gebracht und zusammengearbeitet. Ich danke allen dafür, was ich hier erleben durfte.» Die Appenzeller Textilkünstlerin Ornella Steiger stattete die Filmcrew mit Kostüm und Maske aus. Joachim Müller, Nicolàs Mennel und Tobias Rüetschi waren für Film und Kamera zuständig, Joel Introvigne aus Frauenfeld für Plakate und Malerei.

Lara Stoll fungierte als Aussenreporterin

Im Film selbst trat unter anderen die Frauenfelder Künstlerin Samantha Zaugg als Nachrichtensprecherin Sülke Supernova auf, Lara Stoll als Quarla Quantico war ihre Aussenreporterin auf dem Pop-Planeten.

Einige Szenen seien extra für diesen Abend entstanden, um die Lücken zu überbrücken. «Dafür wird der Film nie wieder so wie heute zu sehen sein», entschuldigte Heppeler diese Improvisation aus der Not heraus. Das Ende, das dem Publikum vorerst als Hörspiel vor Sternenhimmel präsentiert wurde, wird unter anderem noch im Kreuzlinger Horst Klub gedreht.