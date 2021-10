Stadt Kreuzlingen saniert Fussballplatz Döbeli

Kreuzlingen Neuer Rasen, längere Tribüne, helleres Flutlicht: Der Kreuzlinger Fussballplatz Döbeli wird aufgepeppt Derzeit saniert die Stadt Kreuzlingen das Hauptspielfeld auf dem Döbeliplatz. Nebst dem Einbau einer strapazierfähigen Rasenfläche verlängert sie die bestehende Tribüne und der Sportplatz wird mit Leuchten der neuesten LED-Generation ausgestattet. 01.10.2021, 16.40 Uhr

Eine Fräse trägt den bestehenden Rasen ab. Bild: PD

(red) Anfang Juli 2021 nahmen die Mitglieder des AS Calcio Kreuzlingen den neuen Sportrasenplatz (Naturrasen) in Betrieb. Bereits zwei Wochen später startete die Sanierung des bestehenden Hauptspielfeldes, womit die letzte Etappe des Projekts «Sanierung Sportplatz im Döbeli» in Angriff genommen werden konnte, wie es in einer Mitteilung der Stadt Kreuzlingen heisst. Spiele das Wetter mit, können die Fussballerinnen und Fussballer den Hauptplatz ab Frühjahr 2022 nutzen.