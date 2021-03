KREUZLINGEN Nach dem Stadthaus-Aus folgt der Streit um die Tiefgarage und den Park auf der Festwiese Der Kreuzlinger Stadtrat schreibt das «Schlussstein»-Projekt nicht ab, bevor ein Neues bewilligt ist. Somit ist der Standort Bärenplatz vorerst blockiert für andere Vorhaben. Doch das Initiativkomitee akzeptiert das nicht und will, dass die Tiefgarage sofort in Angriff genommen wird. Urs Brüschweiler 17.03.2021, 04.20 Uhr

Die Festwiese bleibt aller Voraussicht nach oberirdisch unbebaut. Doch nun erhitzen sich die Gemüter daran, wie schnell man den Parkplatz unter den Boden bringen will. (Bild: PD)

Nach dem Stadthausstreit ist vor dem Tiefgaragenstreit. Die Diskussionen enden nicht mit dem Volks-Ja zur Initiative zur Freihaltung der Festwiese, sondern gehen munter in die nächste Runde. «Höchste Priorität» schreibt der Stadtrat gemäss seiner Mitteilung der «zügigen und strukturierten» Aufgleisung eines «breit abgestützten und vergleichbaren Alternativprojekts» zu. Doch die zukünftige Gestaltung der Festwiese beim Bärenplatz bleibt dennoch im Fokus. Bei allen Differenzen im Vorfeld der Abstimmung vom 7. März, über eines waren sich grundsätzlich alle Protagonisten einig: Die Autos gehören endlich unter die Erde. Sprich die Tiefgarage und ein Park sollen hier auch ohne das Stadthaus realisiert werden.

Kein Handlungsspielraum bei der Tiefgarage

Doch der Stadtrat will die Planung diesbezüglich nicht so rasch angehen. Er verweist in einer Mitteilung auf die juristische Faktenlage, die keinen Handlungsspielraum lasse:

«Den Schlussstein kann allein das Volk durch die Annahme eines Alternativprojekts definitiv abschreiben.»

Bis zu dieser Volksabstimmung seien daher auch keine Investitionen für die Gestaltung der Festwiese oder den Bau einer Tiefgarage möglich. Das heisst konkret: Auf das Verschwinden des allseits als Schandfleck bezeichneten oberirdischen Parkplatzes muss Kreuzlingen sicher noch mehrere Jahre warten.

«Mit allen Mitteln» zu einer schnellen Lösung

Dem Initiativkomitee passt das aber überhaupt nicht. Der Stadtrat schiebe weiterhin das «politisch für tot erklärte und nicht bewilligungsfähige» Stadthaus-Projekt vor sich her, heisst es in seiner Mitteilung. Eine rasche Lösung und die Zentrumsgestaltung verzögerten sich also auf Jahre hinaus. Das Komitee werde sich mit allen Mitteln dafür einsetzen, dass endlich rasch realisierbare, zweckmässige und bezahlbare Massnahmen erfolgen. Namentlich: «der Bau einer Tiefgarage unter dem Bärenplatz mit Anschluss an das Hallenbad und das Dreispitzzentrum.»

«Die Autos gehören unter die Erde, der Platz selbst soll als vielseitig nutzbarer Stadtpark gestaltet werden.»

Wie schon so oft verweisen die Initianten auf ein bereits bezahltes, älteres Projekt, das bereitliege. Und auch das Geld sei dafür vorhanden, nämlich im Fonds der Parkierungsgebühren.

«Damit könnte ein positiver Stimmungsumschwung eingeleitet werden, der viele Bereiche der Stadt beflügeln könnte. Wir sind sicher, dass die Bevölkerung diese Entwicklung wünscht und unterstützt», schliesst das Initiativkomitee seine Mitteilung.