Kreuzlingen: Ukrainische Flüchtlinge feiern orthodoxes Osterfest

Kreuzlingen «Mitunter muss ein ganzes Volk einen Kreuzweg gehen»: Geflüchtete aus der Ukraine feiern das orthodoxe Osterfest Im Open Place der Evangelischen Kirchgemeinde Kreuzlingen haben am Sonntag ukrainische Geflüchtete und Schweizer das orthodoxe Osterfest gefeiert. Inka Grabowsky 25.04.2022, 16.20 Uhr

180 Menschen kamen in die Kirche Kurzrickenbach, um gemeinsam das orthodoxe Osterfest zu feiern. Bild: Inka Grabowsky

Rund 180 Ukrainer und ihre Schweizer Gastgeber fanden sich anlässlich des orthodoxen Osterfests in der Kreuzlinger Kirche Kurzrickenbach ein, um einen ökumenischen Gottesdienst zu feiern. Pfarrer Damian Brot führte durch den Sonntagnachmittag. Als reformierter Christ kann er naturgemäss nicht die orthodoxe Liturgie nutzen, das «Unser Vater», das zweisprachig vorgetragen und gemeinsam von den Kirchenbesuchern in der jeweils eigenen Sprache nachgebetet wurde, vereinte über die Grenzen der Konfessionen hinweg.

Über Wochen hatten die Geflüchteten gemeinsam mit dem Team vom Open Place die Feier vorbereitet. Der Chor sang, die Kinder sagten Gedichte auf und die Tische waren gefüllt mit traditionellen Leckereien für den späteren Apéro im umgeräumten Kirchenschiff.

Die Musik mit Orgel, Piano und Chor half über Sprachgrenzen zwischen Ukrainern und Schweizern hinweg. Bild: Inka Grabowsky

Das Fest hatte alles, was zu einem Familienfest gehört – wäre da nicht die Abwesenheit von Vätern und Söhnen, die als Wehrpflichtige nicht aus dem kriegsgeplagten Land ausreisen dürfen. «Unsere Gedanken sind in der Heimat», sagt die Ukrainerin Galya in ihrer Begrüssung auf Deutsch.

«Es ist eine grosse Wunde für uns alle. Doch wir hier müssen versuchen, das Beste aus der dunklen Situation zu machen. Es wird wieder hell werden!»

Sie bedankte sich für die warme Aufnahme in der Schweiz. «Im nächsten Jahr laden wir euch in die Ukraine ein, um dort mit uns Ostern zu feiern», rief sie den Schweizern zuversichtlich zu.

Gott werde die Ukraine auferstehen lassen

Extra aus Graubünden angereist war Aliaksandr Kuzmitski, der in Kreuzlingen als Vikar gearbeitet hatte, bevor er nach seiner Ordination seine eigene Pfarrei in Schiers übernehmen konnte. Der gebürtige Weissrusse hielt seine Predigt zunächst auf Russisch, bevor er sie auf Deutsch noch einmal vortrug. Da die meisten Ukrainer Russisch verstehen, war die Sprache des Aggressors hier ein nützliches Kommunikationsmittel. Trotzdem habe er sich am Anfang seiner Predigt explizit dafür entschuldigt, erklärt der Pfarrer nach dem Gottesdienst.

Der Inhalt seiner Osterpredigt liess allerdings keinen Zweifel aufkommen, wie sehr er die ukrainische Sache unterstützt. Er verglich das Leid der Ukrainer mit dem Leidensweg Christi.

«Mitunter muss ein ganzes Volk einen Kreuzweg gehen.»

Er sprach von einem Kampf für Wahrheit und für die Freiheit, gegen das Böse und gegen die Lüge. Aus der Ostergeschichte schöpfte er Zuversicht: «Das Kreuz geht in die Auferstehung über. Die Dornenkrone wird zum Siegeskranz.» Gott werde auch die Ukraine auferstehen lassen.