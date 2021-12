Kreuzlingen Mehr Platz für die Hortkinder im ehemaligen Schulhaus Die Schulgemeinde Kreuzlingen hat den Ausbau des Horts im Schulzentrum Bernegg abgeschlossen. Die Kinder konnten seit den Sommerferien im Neubau ihre Zeit verbringen, nun gibt es noch mehr Platz im sanierten Altbau. 17.12.2021, 16.58 Uhr

Der Kinderhort im Schulzentrum Bernegg. Der Neubau (rechts) wurde bereits im Sommer fertig, nun ist auch das ehemalige Primarschulhaus zum Hort umgebaut worden. Bild: PD

Auf dem Gelände des alten Primarschulhauses Bernegg ist ein grosser Hort entstanden. Bereits im Sommer konnte der ans alte Schulhaus angebaute Neubau bezogen werden, nun ist auch der Umbau des ehemaligen Primarschulhauses zum Hort abgeschlossen worden.

Das Projekt des Architekturbüros Zech Architektur erhielt im Rahmen des Projektwettbewerbs den Zuschlag zur Umsetzung. Der Fokus der Architekten lag darin, die neuen Gebäude in das bestehende Ensemble zu integrieren und den Innenhof als Bindeglied zwischen dem nebenan liegenden Kindergarten und Hort zu gestalten. Genau so konnte das vom Souverän im Jahr 2019 bewilligte Bauvorhaben realisiert werden.

Mit dem klaren Ja der Kreuzlinger Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zum Ausbau der Tagesbetreuung konnten die Betreuungsplätze somit in der Stadt auf insgesamt 220 erweitert werden. Im Hort Bernegg können nun bis zu 70 Kinder über Mittag verpflegt und betreut werden. Sie müssen dazu nicht mehr ins Stefanshaus, das die Primarschulgemeinde zugemietet hatte. Wir die Schulgemeinde in einer Mitteilung schreibt, haben die Kinder grosse Freude an den neuen Räumlichkeiten und der neu gestalteten Umgebung.

Die Primarschulbehörde wird im kommenden Frühling der interessierten Bevölkerung die Möglichkeit geben, Einblick in alle diesjährigen Neu- und Ergänzungsbau wie den Hort Bernegg, den Hort Seetal und den Kindergarten Freieweg zu nehmen. (red)