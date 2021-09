Stadt Kreuzlingen bietet eine Führung dem Chogenbach entlang

Kreuzlingen Mehr erfahren über den Chogenbach Am kommenden Freitag findet in Kreuzlingen eine Exkursion entlang dem Chogenbach statt. 14.09.2021, 16.35 Uhr

Der Chogenbach. Bild: PD

Bäche spielen in der Kreuzlinger Geschichte eine grosse Rolle. Bekanntlich entwickelte sich die Stadt aus dem Zusammenschluss der drei Dörfer Egelshofen, Kurzrickenbach und Emmishofen. Ihnen gemeinsam ist, dass ihr Ursprung an Bächen liegt. Vor über 100 Jahren verbannte man die Bäche über die meisten Strecken in den Untergrund. Mittlerweile hat man erkannt, dass sie mehr als Abflusskanäle sind und verschiedene Funktionen erfüllen.