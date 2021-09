Schweizer ärgern sich über reduzierte Öffnungszeiten beim Zoll

Kreuzlingen Lange Warteschlangen, trotz weniger «Grüner Zettel»: Verkürzte Öffnungszeiten des Zolls ärgern Schweizer Kunden und Konstanzer Händler Die Anzahl Ausfuhrscheine, die Schweizer beim Zoll abstempeln lassen, liegt deutlich unter dem Niveau von Vor-Corona-Zeiten. Dennoch müssen Einkaufstouristen vor einigen Konstanzer Zollstellen nach wie vor Schlange stehen. Das soll sich jedoch bald wieder ändern, verspricht die Zollverwaltung und erklärt, warum sie ihre Öffnungszeiten mancherorts einschränken musste. Marcel Jud Jetzt kommentieren 06.09.2021, 11.25 Uhr

Ein Zöllner stempelt beim Autobahn-Zoll Kreuzlingen–Konstanz Ausfuhrscheine ab. Bild: Andrea Stalder

(15. Mai 2019)

«Aus meiner Sicht nicht verwunderlich», schreibt ein Leser aus dem Oberthurgau, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, per E-Mail, nachdem er einen Artikel der Zeitung gelesen hat. Darin stand, dass in Konstanzer Zollstellen Anfang August noch immer 50 Prozent weniger Ausfuhrscheine abgestempelt wurden als in Vor-Corona-Zeiten. Er fährt fort:

«Auch ich war kürzlich in Konstanz einkaufen, am Morgen. Als ich aber am Zoll abstempeln wollte, kam die Überraschung.»

Geschlossen sei sie gewesen, die Abfertigungsstelle für die Grünen Zettel, dank deren Schweizer die Mehrwertsteuer auf in Deutschland gekaufte Produkte zurückerstattet bekommen. «Erst ab 12 Uhr geöffnet» habe auf der Tür des Zollamts gestanden, in dem der Leser seinen Ausfuhrschein abstempeln lassen wollte.

Bis zu 50 Meter lange Warteschlagen

Ähnliches hört Peter Kolb von seinen Schweizer Kunden. «Sie berichten von unterbesetzten Zollstellen, wo nur ein Mitarbeiter Ausfuhrscheine abstempelt, anstatt wie sonst zwei bis drei. Von verkürzten Öffnungszeiten und bis zu 50 Meter langen Schlangen, in denen sie teilweise im Regen stehen müssen», sagt der Geschäftsführer von Sport Gruner am Konstanzer Bahnhofplatz.

Damit, sagt Kolb, «verärgert man auch die letzten Schweizer Kunden.» Und das ausgerechnet jetzt, wo Läden in Konstanz je nach Branche einen Rückgang des Schweizer Kundenanteils um bis zu 50 Prozent im Vergleich zur Zeit vor Corona verzeichneten. Dies könne zwar im Moment noch durch den Inlandstourismus teilweise kompensiert werden. Aber bald seien die Sommerferien ja in allen Bundesländern vorbei, betont der Geschäftsführer. Dann wird es noch schwieriger.

Was also ist da los an der Grenze zur Schweiz? Warum hat der Zoll die Öffnungszeiten seiner Abfertigungsstellen eingeschränkt? «Personalnotstand» lautet die Antwort aus dem Hauptzollamt Singen, zu dessen Zuständigkeitsbereich auch die Konstanzer Zollstellen gehören. Pressesprecher Mark Eferl erklärt auf Nachfrage:

«Aufgrund von akuten und nicht vorhersehbaren Personalengpässen bei den Zollstellen in Konstanz mussten dort die Abfertigungszeiten kurzfristig angepasst werden.»

Das Zollamt Emmishofer Tor habe deshalb aktuell montags bis freitags von 12 bis 20 Uhr und am Samstag von 8 bis 24 Uhr geöffnet, und nicht, wie auf der Website der Generalzolldirektion angegeben, montags bis samstags von 8 bis 24 Uhr sowie sonntags von 10 bis 19 Uhr.

Am Wochenende bleibt das Kreuzlinger Tor geschlossen

Auch beim Zollamt Kreuzlinger Tor sind die Öffnungszeiten derzeit eingeschränkt. Laut Hauptzollamt-Pressesprecher Eferl können Schweizer dort ihre Grünen Zettel derzeit jeweils unter der Woche zwischen 7.30 und 12.30 Uhr sowie von 13.30 bis 16.30 Uhr abstempeln lassen, samstags und sonntags sei die Zollstelle dagegen komplett geschlossen. Normalerweise hätte sie laut Website montags bis samstags durchgehend von 10.30 bis 20.30 Uhr geöffnet.

Bei den Öffnungszeiten der Abfertigungsstelle im Konstanzer Bahnhof habe es jedoch keine Änderungen gegeben, sagt Mark Eferl weiter. Diese sei weiterhin immer montags bis samstags in der Zeit zwischen 11 und 20.30 Uhr zugänglich. Dasselbe gelte für den Autobahn-Zoll, der nach wie vor täglich rund um die Uhr geöffnet sei. Die Abfertigungsstelle im Container am Parkplatz Bodenseeforum sei im August jeweils montags bis samstags nur von 10 bis 20 Uhr besetzt gewesen, seit gestern nun von 9 bis 21 Uhr, also insgesamt zwei Stunden länger. Eferl verspricht:

«Das Hauptzollamt Singen ist dabei, die Personalengpässe zu beheben, sodass zeitnah alle Abfertigungsstellen wieder regulär geöffnet werden können.»

Wann genau dies sein wird, könne er derzeit aber noch nicht sagen.

Normalität nicht erreicht Dass Schweizer Einkaufstouristen nach wie vor nicht in voller Stärke zurück sind, bekräftigt neben den Zahlen des Zolls auch eine Studie der Credit Suisse (CS). «Solange wir nicht zur vollständigen Normalität zurückkehren, wird auch der Einkaufstourismus sein Vorkrisenniveau nicht erreichen», schlussfolgert CS-Ökonomin Tiziana Hunziker am Ende ihrer Untersuchung, bei der sie die Debitkarten-Transaktionen, die Schweizer in Deutschland von Anfang Juni bis Mitte Juli 2021 getätigt haben, mit den entsprechenden Zahlen aus dem Vorkrisenjahr 2019 verglichen hat. (maj)