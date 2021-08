Kreuzlingen Kultling: Gute Musik mit Retro-Hemden - dafür Probleme mit den Zertifikaten beim Einlass Am Wochenende ging das Kultling-Festival in Kreuzlingen über die Bühne. Schwierigkeiten gab es mit den Zertifikaten beim Einlass. Einige Besucher mussten deshalb wieder weggeschickt werden. Judith Schuck 15.08.2021, 19.56 Uhr

Die Band Say Yes Dog konzertierte am Freitagabend am Kultling-Festival auf der Bühne des See-Burgtheaters. Bild: David Hauser

Schwülheisse Sommernächte bescherten dem Kultling-Festival Tausende Gäste, die am Bodenseeufer unterm Auguststernenhimmel zu Elektro-Pop, Punk und Funk tanzten und feierten. Pro Abend waren auf dem Gelände unterhalb des Schloss Seeburg 1000 Leute erlaubt. Die Veranstalter schätzen, dass es insgesamt sicher 3000 Besucher gab.

Durch das Kommen und Gehen lagen die Spitzen bei 800 Partygästen gleichzeitig. Dass die gleissende Hitze, die es diesen Sommer immer nur sporadisch gab, unten am Wasser erträglicher war, als oben in der Stadt, empfanden wohl viele Kreuzlingerinnen und Kreuzlinger so, denn sie waren besonders stark vertreten im Publikum.

Kreuzlinger Bier und veganes Gyros

Auch lockte die einmalige Atmosphäre in den Park. Mal wieder unter Menschen zu sein, war für viele allein schon berauschend. Die gute Stimmung auf der Tanzfläche schürten die acht Bands und DJs an. Am Freitag eröffnete die Kreuzlinger Funk-Combo Domesticfuel, gefolgt von Say Yes Dog aus Berlin und Luxemburg, bei denen spätestens beim Radio-Hit «A Friend» niemand mehr die Beine stillhalten konnte.

Mit ihren Retro-Hemden passten sich die Musiker der Bühnenkulisse von siebziger Jahre-Kachel-Tapete wunderbar an, die noch vom See-Burgtheaterstück «Die Schweizermacher» zeugte. Dass sie heute zum ersten Mal im Bodensee schwimmen waren, verriet der Sänger zwischendurch dem schwitzenden Publikum, und dass es ganz toll gewesen sei. Der Wunsch, sich kurz in die Fluten zu schlagen, schwang hier sicher mit.

Die Bühne des See-Burgtheater diente als Kulisse für das Kultling. Bild: David Hauser

Einheimische Acts dank Freiwilligen und Sponsoren

Am Samstag gehörte die Schweizerisch-Kanadische Sängerin Camilla Sparksss zu den Höhepunkten auf der umfunktionierten Theaterbühne. Welcher Abend besser war, könnten sie gar nicht sagen, beteuern die Organisatoren.

Kultling-Vereins-Präsident Valentin Huber schwärmt von beiden:

Valentin Huber, Kultling-Präsident. Bild: Andrea Stalder

«Es ist alles super gelaufen, wie nach Plan.»

Freitag und Samstag waren gleichermassen gut besucht. Dass das Festival mit freiem Eintritt so günstig gehalten werden kann, resultiere in erster Linie aus dem Sponsoring und in zweiter aus den zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern.

Einer von ihnen ist sogar der Kreuzlinger Stadtpräsident Thomas Niederberger. Er stellte unter Beweis, dass er nicht nur das Regieren seiner Stadt im Griff hat, sondern dass er auch das Bierzapfen beherrscht.

Obwohl einige Tausend Franken für die Künstler-Gagen weggingen, kann der Verein seine Kosten, die jährlich bei einem Budget von rund 20'000 Franken liegen, auf diese Weise begleichen. Zumal er davon profitiert, den Hauptteil der Infrastruktur wie Bühne, Zuschauertribüne, Gastro-Zelt und sanitäre Anlagen vom See-Burgtheater übernehmen zu können. «Mit dem Theater arbeiten wir als Symbiose zusammen», sagt Valentin Huber.

Einige Gäste musste man wieder wegschicken

Am Einlass stöhnten die freiwilligen Mitarbeiter schon mal, da die Kontrolle der Covid-Zertifikate teilweise für Kopfschmerzen sorgte. So viele unterschiedliche Dokumente über den Test-, Impf- oder Genesen-Status erwartete die Crew.

Vor allem die deutschen Zertifikate stellten sie immer wieder vor Rätsel. Einige Gäste hätten sie deswegen schweren Herzens wieder wegschicken müssen. «Es war ein Mega-Aufwand», sagt auch Huber, «aber wir führen aus, was der Staat uns vorgibt», zumal ein solche Veranstaltung ein ordentliches Schutzkonzept brauche.

Irritiert zeigten sich einige Besucher vom Pay What You Want-Prinzip. Sie seien es gewohnt, dass Kollekten oder Spenden erst nach dem Konzert eingesammelt würden, sagten sie. Schliesslich hätte man erst dann einen Eindruck vom Abend und was er einem wert sei. Grossteils funktionierte der freiwillige Eintrittspreis nach Richtwert aber gut.