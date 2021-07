Zukunft des Kreuzlinger Bahnhofs Bernrain nimmt Form an

Kreuzlingen Künftige Nutzung des Bahnhofs Bernrain in Reichweite Der Bahnhof Bernrain ist seiner neuen Bestimmung einen Schritt näher: Das Kreuzlinger Unternehmen Helvetic PV will einen Vorentscheid ausarbeiten. Dieser dient als Grundlage für die Erarbeitung des Baurechtsvertrags. 08.07.2021, 04.20 Uhr

Das alte Bahnhofsgebäude Bernrain. Bild: Donato Caspari

(28. August 2014)

(red) Die Vorgeschichte des alten Bahnhofs Bernrain in Kreuzlingen ist lang. Nachdem die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) das Bahnhofsgebäude an die Stadt Kreuzlingen abgetreten haben, genehmigte der Gemeinderat im Herbst 2014 die Überführung der Parzellen Nummer 2996 und 9245 in die Wohn- und Gewerbezone. Anschliessend schrieb der Kreuzlinger Stadtrat den Bahnhof zur Nutzung im Baurecht öffentlich aus und präsentierte dem Gemeinderat daraufhin einen Baurechtsvertrag, den das Parlament jedoch ablehnte.