Kreuzlinger Schulwahlen: Ansturm nur auf die Behördensitze in der Primarschule

Ein «Kreuzlinger Bub», ein «Freigeist» oder ein «Kind der DDR»: Die Kreuzlinger haben eine überzeugende Auswahl für die Schulbehörde

Mechthild Täschler, Martin Lorenz und Andreas Schreiber möchten am 27. September in die Primarschulbehörde berufen werden. Sie trafen sich am Donnerstag am Podium.