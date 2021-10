Kreuzlingen Knapp am Sieg vorbei: Kreuzlinger Segler sind trotzdem zufrieden mit dem Abschneiden in der Sailing Champions League Am letzten Rennen der Sailing Champions League im italienischen Porto Cervo erreichte das Team um Skip Tom Rüegge den zweiten Platz. Nach zwei halben Saisons hofft der erfahrene Segler aus Altnau auf eine Normalisierung im kommenden Jahr. Margrith Pfister-Kübler Jetzt kommentieren 20.10.2021, 17.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Kreuzlinger Team um Skip Tom Rüegge (hinten rechts) während der Regatta in Porto Cervo auf Sardinien. Bild: PD/Sailing Energy

Wie fühlen Sie sich als Teamleiter und Steuermann mit dem Titel Europa-Vizemeister der Sailing Champions League?

Tom Rüegge: Auch wenn es anfänglich etwas schmerzte, dass wir schon wieder knapp am Titel vorbei gesegelt sind, sind wir sehr zufrieden mit diesem Resultat. Es ist ein tolles Gefühl, dass wir «alten Hasen» von der Seglervereinigung Kreuzlingen noch immer auf diesem Niveau mithalten können. Unser Team funktioniert super und unsere Erfahrung bringt viel.

Wer gehört zum Team?

Michael Herrmann aus St.Gallen und ich entscheiden über Taktik, Strategie und Positionierung gegenüber den anderen Booten. Er gibt mir alle relevanten Informationen zu Gegnern und Wind. Stefan Stäheli aus Tägerwilen ist für den Trimm zuständig. Er macht das Schiff schnell, bedient beide Vorsegel und ist permanent am Arbeiten. Die Funktion «Vorschiff» liegt bei Jens Lichtblau aus Langenargen. Er schaut, dass alles funktioniert, was vor dem Mast passiert. Er ist zudem verantwortlich, dass der Gennaker – das grosse, dreieckige Vorsegel – immer gut nach oben und nach unten kommt. Jens ist zudem unser Gewichtsjoker.

Wo lag die grösste Schwierigkeit für Ihr Team?

Von Schwierigkeiten würde ich nicht sprechen. Die Bedingungen waren allerdings sehr herausfordernd, da wir zum allerersten Mal überhaupt im Hafen von Porto Cervo gesegelt sind. Der Wind war extrem böig und inkonstant. Das stellt höchste Ansprüche an die Mannschaft, das Bootshandling und die Taktik.

Wo und wie trainiert Ihre Crew als sogenannte Binnengewässersegler, um den Herausforderungen auf dem Meer zu trotzen?

Skipper Tom Rüegge. Bild: PD

Wir trainieren ausschliesslich bei uns am Bodensee, sind aber definitiv keine Trainingsweltmeister. Die Routine holen wir uns vor allem bei den Wettkämpfen. Wir segeln seit über 30 Jahren zusammen, haben also viel Erfahrung. Viel wichtiger ist es bei uns, dass wir mental gut vorbereitet an einen Wettkampf gehen. Das ist uns in Porto Cervo gelungen.

Wie haben Sie das Boot nach Italien auf die Insel Sardinien transportiert?

Die Boote werden vom Veranstalter gestellt, das heisst, wir mussten kein Boot nach Porto Cervo transportieren. Nach jedem Lauf werden die Boote gewechselt. Das ist die fairste Form des Segelns. Mitbringen mussten wir nur unsere Segelkleider und einen klaren Kopf.

Wie haben Sie sich ernährt?

Wir achten auf ein reichhaltiges und gesundes Frühstück und abends haben wir die italienische Küche genossen. Tagsüber galt es, sehr viel zu trinken – Salz und Sonne trocknen aus – und natürlich gab es auch bei uns haufenweise Sportriegel und Früchte.

Die Crewmitglieder haben alle einen Job. Mussten Sie für das Rennen Ferien opfern?

Ja, wir haben alle herausfordernde und anspruchsvolle Jobs, die bei uns allen oberste Priorität geniessen. Das Segeln ist für uns ein aufwendiges Hobby, für das viel Freizeit und Ferienzeit eingesetzt wird.

Bei der Sailing Champions League segeln alle Teams in baugleichen Booten. Nach jeder Regatta werden die Boote unter den Teams gewechselt. Bild: PD/Sailing Energy

Wie haben Sie nach dem Fast-Sieg gefeiert?

Natürlich haben wir kurz auf den Erfolg angestossen und mit anderen Mannschaften den Saisonabschluss gefeiert. Viel Zeit blieb uns aber nicht, da alle – bis auf mich – schnellstmöglich wieder in die Schweiz mussten. Am Sonntagabend waren alle bereits auf dem Nachhauseweg. Ich bin mit meiner Frau Chantal noch im Wohnmobil in Olbia geblieben.

Woraus bestand der Preis für den Vize-Europameistertitel?

Es gab einen schönen Pokal, der selbstverständlich im Clubhaus in Kreuzlingen aufgestellt wird. Nicht jeder Club kann einen Pokal des renommierten Yacht Club Costa Smeralda im Clubhaus aufstellen.

Was sind Ihre nächsten Ziele?

Jetzt geht es in die Winterpause. Im kommenden Jahr werden wir wieder mit Titelambitionen in die Schweizer Liga starten und auch in der Championsleague möchten wir uns für den Final qualifizieren. Wir möchten zudem vermehrt Junioren in unsere Stammmannschaft integrieren. Am meisten aber hoffen wir, dass es nach zwei pandemiebedingt nur halben Saisons wieder zu einer normalen Regattasaison kommt.