Kreuzlinger Jungbrauer zeigen wie, das Xlinger Bier entsteht

Offene Tür «Wenn's chöcherlet, wird ghopft!» – Junge Kreuzlinger Bierbrauer zeigen ihr Handwerk Im Rahmen des Programms «Kreuzlingen entdecken» öffnete die Xlinger-Brauerei am Mittwochabend ihre Türen für die Gäste. Ein Dutzend Interessierte folgte der Einladung und lernte den ganzen Brauprozess kennen. Mario Testa 26.03.2022, 04.20 Uhr

Die beiden Bierbrauer Fabian Krömler und Raphael Hugentobler degustieren mit ihren Gästen ihr selbst gebrautes Xlinger-Bier. Bild: Mario Testa

«Bei der Qualitätskontrolle sind wir sehr gewissenhaft», sagt Raphael Hugentobler mit einem breiten Grinsen zum ersten Gast, der am Mittwochabend den Weg in die Xlinger-Brauerei an der Egelseestrasse 8 gefunden hat und sich nach einem Glas Bier zum Degustieren erkundigt. Er darf sich der Qualitätskontrolle umgehend anschliessen. Ein Dutzend Interessierte füllt wenig später den engen Kellerraum. Sie alle sind der Einladung zur Führung durch die einzige Kreuzlinger Brauerei gefolgt, die ihm Rahmen des Programms «Kreuzlingen entdecken» durchgeführt wurde.

Bald schon haben alle ein frisch gezapftes «Stadtfux» in der Hand, ein naturtrübes, süssliches Bier. Es ist eines von dreien im Sortiment der Mikrobrauerei, welche vom siebenköpfigen Brauverein betrieben wird, der 2016 gegründet wurde. Raphael Hugentobler und Fabian Krömler sind seit zwei Jahren mit von der Partie und stehen seither fast wöchentlich im Braukeller.

Wasser, Malz und Hopfen

Raphael Hugentobler zapft Bier aus dem Kühlschrank für die Gäste. Bild: Mario Testa

Während die Führungsteilnehmer genüsslich an ihrem Bier nippen, erklärt Hugentobler, was es alles zum Bierbrauen braucht: «Wasser, Malz, Hopfen und Hefe – und viel Zeit.» Diverse Malzsorten dürfen die Anwesenden probieren. Es sind süssliche, säuerliche oder stark geröstete Gerstenkörner. Das Xlinger-Bier brauen die jungen Männer mit diesen Malzen und Leitungswasser.

«Wir brauchen viel Wasser, nicht nur für den Sud, auch fürs Putzen und Kühlen.»

Hygiene und Sauberkeit seien sehr wichtig, entsprechend habe auch ein Inspektor die Brauerei besichtigt, bevor es die Lizenz gab. Die Brauerei verfügt über zwei grosse Kessel. Einen mit 50 und einen mit 200 Litern Fassungsvermögen. «Auf dem kleineren experimentieren wir meist, probieren neue Rezepte aus.» Wenig später erhalten dann auch zwei Führungsteilnehmer am kleinen Topf die Gelegenheit, selber etwas zum darin entstehenden «Harter Tubak IPA» beizutragen, sie dürfen den Sud mit Hopfen würzen. «Wenn's chöcherlet, wird ghopft», sagt Hugtentobler und wenig später verbreitet sich ein intensiver Duft im Keller.

Eine Teilnehmerin der Führung darf den Sud mit Hopfen würzen. Bild: Mario Testa

«Der Hopfen gibt dem Bier den Geschmack und macht es haltbar. Wir arbeiten mit unterschiedlichen Hopfen», erklärt Fabian Krömler. Die Zutaten wie Hopfen, Hefe und Gerstenmalze kauft der Brauverein ein, vieles davon gleich auf der gegenüberliegenden Seeseite in Süddeutschland. «Wir brauchen natürlich eine offizielle Brau- und Importlizenz. Ohne die dürften wir all diese Zutaten gar nicht im Ausland einkaufen – und in der Schweiz gibt es kaum Produzenten.»

Keine Absicht für Profit

Im Verlauf des Abends dürfen die Führungsteilnehmer noch weitere Biere degustieren und ihre Fragen stellen zum Herstellungsprozess und der Xlinger-Brauerei. Etwa 1500 Liter Bier brauen die Vereinsmitglieder pro Jahr in ihrem Braukeller. «Das ist für uns eine grosse Leidenschaft, ein Hobby. Geld verdienen wir keines damit», sagt Raphael Hugentobler. Ihr Xlinger-Bier verkaufen sie an Stadtfesten, auf Bestellung beispielsweise für Gartenpartys oder Kulturveranstaltungen. Praktisch nur in Fässern, denn die Abfüllung in die Flaschen ist ohne entsprechende Maschinen enorm zeitaufwendig.

Die Braumeister gönnen sich nach der Führung ein Bier: Fabian Krömler und Raphael Hugentobler. Bild: Mario Testa

Im Privatleben sind die beiden Braumeister Sekundarlehrer, zum Brauen gekommen sind sie vor einigen Jahren in ihrer WG. «Da haben wir ganz klein angefangen und in Kochtöpfen gebraut. Mit der Zeit wurden die Töpfe grösser und irgendwann sind wir dann hier im Brauverein gelandet», sagt Hugentobler und installiert nach erfolgreichem Hopfen im kleinen Topf die Kühlung. Wenig später verabschieden sich die Gäste der Führung auch schon wieder, alle gehen zufrieden ihres Wegs.

Ruth Friedrich, Führungsteilnehmerin. Bild: Mario Testa

«Ich fand diese Führung genial. Ich kannte die Brauerei gar nicht, obwohl ich hier in der Nähe wohne», sagt Ruth Friedrich. «Die beiden haben das super gemacht, man merkt ihre Leidenschaft und sie erklären die Abläufe sehr gut.»

Kurt Kramer, Führungsteilnehmer. Bild: Mario Testa

«Ich war schon in grossen Brauereien auf Führungen mit dabei. Aber das hier ist interessanter», sagt Kurt Kramer. «Weil alles so klein ist und nichts automatisiert, erfährt man sehr viel über das Bierbrauen. Ich fand die Führung sehr gut.»

