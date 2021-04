Kreuzlingen «Jede und jeder kann etwas tun, um das Klima zu schützen»: Der Stadtrat präsentiert entsprechende Massnahmen Im Garten von Stadtpräsident Thomas Niederberger hat der Kreuzlinger Stadtrat seinen Massnahmenplan Klimaschutz präsentiert. Am Ende griffen alle Stadtratsmitglieder zur Giesskanne und wässerten Niederbergers Wildhecke. Rahel Haag 26.04.2021, 16.45 Uhr

Im heimischen Garten: Stadtpräsident Thomas Niederberger und die Mitglieder des Stadtrats Ernst Zülle, Dorena Raggenbass, Markus Brüllmann sowie Thomas Beringer erläutern einzelne Massnahmen zum Klimaschutz der Stadt Kreuzlingen. Bild: Donato Caspari

«Es ist wohl eher fünf nach zwölf als fünf vor.» Kreuzlingens Stadtpräsident Thomas Niederberger spricht vom Klimawandel. «Umso wichtiger ist es, jetzt einen Pflock einzuschlagen.» Die Stadt wolle mit gutem Beispiel vorangehen. Gleichzeitig betont Niederberger:

«Jede und jeder kann etwas tun, um das Klima zu schützen.»

Um dies zu verdeutlichen, findet die Pressekonferenz vom Montagvormittag – in deren Rahmen der Stadtrat den Massnahmenplan Klimaschutz vorstellt – in Niederbergers Garten statt. Hier dominiert die grosse Rasenfläche, doch im vergangenen Jahr habe er entlang des Zauns eine Wildhecke gepflanzt. «Hier wachsen ein Birn- und ein Apfelbäumchen, Sanddorn- und Johannisbeersträucher», zählt Niederberger auf. Davon profitierten Vögel und Insekten.

Stadtpräsident Thomas Niederberger füllt eine Giesskanne mit Wasser aus dem Regenwassertank. Bild: Rahel Haag

Die Pflanzen wässert Niederberger mit Regenwasser, das er in einem Wassertank sammelt. Dieser fasst tausend Liter und ist an die Regenrinne des Hauses angeschlossen. Im unteren Bereich des Tanks befindet sich ein Hahn, mit dem das Wasser bequem abgelassen werden kann.

Stadt gibt Regenwassertanks kostenlos ab

Der Regenwassertank ist eine konkrete Massnahme der Stadt Kreuzlingen in Sachen Klimaschutz. Stadtrat Markus Brüllmann, verantwortlich für das Departement Soziales, sagt:

«Das Potenzial der Nutzung von Regenwasser ist noch unterentwickelt.»

Um dies zu ändern, will die Stadt in diesem Jahr mindestens 20 Regenwassertanks kostenlos an interessierte Bürgerinnen und Bürger abgeben. Sie könnten direkt bei der Bauverwaltung oder über ein Formular auf der Website bestellt werden und würden nach Hause geliefert. Niederberger fügt hinzu:

«Die Installation ist aber jedem selber überlassen.»

Darüber hinaus seien auch bei Neubauprojekten vermehrt Rückhaltebecken vorgesehen. Bei Gestaltungsplänen gebe es diesbezüglich gewisse Vorschriften. Der Vorteil sei, dass für das Giessen der Pflanzen im Garten statt des wertvollen Trinkwassers Regenwasser verwendet werden könne. Zudem bedeute ein Rückhaltebecken auch eine Entlastung für die Abwasserkanäle. «Gerade bei Starkregen», sagt er.

Eigene Solarpanels auf dem Dach der Heinrichhalle

Der Massnahmenplan Klimaschutz ist bereits im vergangenen Dezember vom Stadtrat genehmigt worden. Er enthält insgesamt gut hundert Massnahmen, die bis 2033 umgesetzt werden sollen. Zur Wiedererkennung würden sie mit dem Schriftzug «Kreuzlingen natürlich» versehen, sagt Niederberger und ergänzt:

«Wie hoch die Kosten für die Umsetzung der Massnahmen ausfallen werden, können wir aktuell nicht beziffern.»

Stadtpräsident Thomas Niederberger präsentiert den Schriftzug «Kreuzlingen natürlich». Bild: Donato Caspari

Eine weitere dieser Massnahmen stellt Stadtrat Thomas Beringer, verantwortlich für das Departement Dienste, vor. Im Zuge der Sanierung der Heinrichhalle werde im kommenden Herbst auf deren Dach eine 1200 Quadratmeter grosse Photovoltaikanlage installiert.

Im Rahmen des Projekts «Chrüzlinge Solar» können Bürgerinnen und Bürger einzelne ein Quadratmeter grosse Solarpanels für je 255 Franken kaufen. Dafür erhielten sie während 20 Jahren von den Technischen Betrieben jedes Jahr 100 Kilowattstunden klimafreundlichen Solarstrom. Dieser werde ihnen zu 14 Rappen pro Kilowattstunde auf der Stromrechnung gutgeschrieben. Beringer sagt:

«30 Prozent der Fläche sind bereits verkauft.»

Weitere Tipps, was man zum Klimaschutz beitragen kann, seien auf der Website der Stadt zu finden, sagt Stadträtin Dorena Raggenbass, verantwortlich für das Departement Gesellschaft.

Mehr Bäume auf dem Stadtgebiet

Ein wichtiges Thema sei die Strassenbegrünung, sagt Stadtrat Ernst Zülle, verantwortlich für das Departement Bau. Die Bäume bildeten einerseits eine wichtige ökologische Vernetzung und kühlten andererseits die Stadt ab. Deshalb seien sämtliche Kreuzlinger Strassen begrünt. Im Hinblick auf die Sanierung der Romanshornerstrasse sagt er:

«Auch dort wird es einige Bäume mehr geben.»

Stadträtin Dorena Raggenbass giesst die Pflanzen im Garten von Stadtpräsident Thomas Niederberger. Bild: Rahel Haag

Am Ende füllen die Mitglieder des Stadtrats nacheinander Niederbergers grüne Giesskannen und tränken die Wildhecke mit dem Wasser aus dem Regenwassertank. Niederberger meint mit ironischem Unterton:

«Zum Glück hat es am Wochenende noch geregnet.»